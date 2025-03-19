2.9 مليار درهم توزيعات أرباح «أدنوك للحفر» لـ 2024

أعلنت شركة «أدنوك للحفر» موافقة المساهمين على جميع بنود جدول الأعمال في اجتماع الجمعية العمومية السنوي، بما في ذلك توزيع الدفعة النهائية من أرباحها النقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

واعتمد مساهمو الشركة توزيعات أرباح نقدية نهائية للعام الماضي، تبلغ 1.45 مليار درهم (نحو 9.05 فلوس للسهم)، ما يرفع إجمالي توزيعات الأرباح لعام 2024 إلى 2.9 مليار درهم (نحو 18.1 فلساً للسهم) بزيادة بنسبة 10% على أساس سنوي مقارنة بعام 2023.

وسيتم دفع الأرباح في 11 أبريل 2025 أو خلال أيام قبل أو بعد هذا التاريخ لجميع المساهمين المسجلين اعتباراً من 27 مارس 2025.

وارتفعت إيرادات شركة «أدنوك للحفر» للعام المالي 2024 بأكمله بشكل كبير لتصل إلى 14.82 مليار درهم، بزيادة 32% على أساس سنوي، ووصلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى مستوى غير مسبوق، حيث بلغت 7.4 مليارات درهم، بزيادة 36% على أساس سنوي، وضاعفت الشركة صافي الربح لأكثر من الضعف منذ إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية ليصل إلى 4.77 مليارات درهم في عام 2024.

وستستفيد الشركة من ميزانيتها القوية في تعزيز التزامها بالنمو الذكي واستثمار الفرص المتاحة وزيادة القيمة للمساهمين على المدى الطويل.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للحفر»، عبدالرحمن عبدالله الصيعري، إن الأداء المالي القياسي للشركة وتوزيعات الأرباح المُجزية، يعكسان الزخم القوي الذي تتمتع به «أدنوك للحفر» باعتبارها أسرع شركة خدمات طاقة نمواً في العالم، مؤكداً أنه مع زيادة توزيعات الأرباح بنسبة 10% لتصل إلى 2.9 مليار درهم في عام 2024، والتزام الشركة بزيادة التوزيعات بنسبة لا تقل عن 10% في عام 2025 والأعوام التالية، فإن الشركة مستمرة في تحقيق قيمة استثنائية لمساهميها، بينما تعمل على تنفيذ استراتيجيات الشركة المستقبلية.

يشار إلى أنه بالنظر إلى المستقبل، يُتوقع أن ترتفع توزيعات الأرباح للعام 2025 إلى 3.18 مليارات درهم على الأقل، لتصل إلى 4.22 مليارات درهم تقريباً في عام 2028، وذلك بناء على الزيادة بنسبة 10% على الأقل على أساس سنوي بما يتماشى مع سياسة الشركة التصاعدية لتوزيعات الأرباح.