وكالات سفر: 3 مرات سنوياً متوسط عدد سفرات الإماراتيين

قدّر مسؤولو وكالات سياحة وسفر متوسط عدد سفرات مواطني دولة الإمارات بنحو ثلاث مرات سنوياً، مؤكدين أنها من المعدلات المرتفعة، وتعكس رغبة المواطنين في السفر بشكل دوري لتجربة ثقافات وخبرات جديدة.

واستعرض هؤلاء المسؤولون لـ«الإمارات اليوم» ما يمكن تسميته بـ«السلوك السياحي» لدى المواطنين الإماراتيين، موضحين أنهم خبراء في السفر، ويفضلون الحصول على معلومات موثوقة تناسب متطلباتهم ومتطلبات العائلة، كما أن السفر العائلي ضمن مجموعات أمر شائع لدى مواطني الدولة.

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة الريّس للسفريات - مجموعة الريّس»، محمد جاسم الريس، لـ«الإمارات اليوم»: «من خلال متابعتنا لعدد الرحلات السياحية التي يقوم بها مواطنو دولة الإمارات تقديرياً، فإننا نلاحظ أن معدل سفرهم يصل إلى ثلاث مرات سنوياً في المتوسط، وهي نسبة مرتفعة»، مشيراً إلى أن السفر العائلي ضمن مجموعات أمر شائع لدى مواطني الدولة.

وأضاف الريس: «تعكس هذه النسبة اهتمام الإماراتيين الكبير بالسفر، ورغبتهم في استكشاف العالم، سواء كانت رحلات لقضاء عطلات ترفيهية، أو زيارة معالم تاريخية، أو بغرض التسوق واكتشاف ثقافات محلية، حيث يُظهر هذا المعدل رغبة المواطنين في السفر بشكل دوري بين مختلف الوجهات السياحية لاختبار تجارب سفر جديدة».

وتابع: «يحرص مواطنو الإمارات على استكشاف وجهات جديدة في كل رحلة، حيث يُفضلون التنوع في اختياراتهم من خلال السفر إلى دول متعددة في كل عام. فبينما قد يكون هناك تكرار للسفر إلى بعض الوجهات المفضلة في أوروبا وآسيا ودول المنطقة، إلا أن هناك اهتماماً متزايداً لاستكشاف وجهات غير تقليدية في آسيا وإفريقيا».

ولفت الريس إلى ارتفاع معدل الإنفاق على قضاء عطلات سياحية، مشيراً إلى أن نسبة ملحوظة من الإماراتيين تفضل السفر إلى وجهات توفر تجارب فاخرة، مثل الفنادق الفخمة، والمنتجعات المتكاملة، إلا أن قضاء عطلات في وجهات سياحية أقل كلفة أمر شائع.

ورداً على سؤال حول أسباب اختيار المواطنين وجهة دون أخرى، قال الريس: «يعتمد الإماراتيون بشكل كبير على خبرات وتقييمات أقرانهم الذين سافروا قبلهم إلى الوجهات المختلفة لاتخاذ قرار بالسفر إلى وجهة أو استبعادها من قائمة التفضيلات»، مشيراً إلى أن مواطني الدولة خبراء في السفر، ويفضلون الحصول على معلومات موثوقة تناسب متطلباتهم ومتطلبات العائلة. وأكد أن عطلة الربيع المقبلة تشهد طلباً ملحوظاً من قبل المواطنين للسفر بغرض قضاء عطلات سياحية في الخارج.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لـ«شركة دبي العالمية للسفريات»، بدر أهلي: «تسافر نسبة كبيرة من مواطني دولة الإمارات بمعدل يبلغ ثلاث مرات سنوياً، ويصل إلى أربع مرات سنوياً بالنسبة لبعض الشرائح»، لافتاً إلى أن هذا الرقم يعتبر مؤشراً واضحاً على رغبتهم المستمرة في اكتشاف أماكن جديدة، كما أن الجزء الأكبر من السفرات يكون بغرض قضاء عطلات في وجهات سياحية برفقة العائلات.

وأضاف أهلي: «فضلاً عن العوامل الثقافية والدينية التي قد تسهم في زيادة عدد السفرات، خصوصاً تلك التي تتعلق بأداء مناسك العمرة وموسم الحج كل عام، فإننا نجد أن الإجازات المدرسية والعطلات الموسمية تعد من الأسباب التي تشجع على السفر، حيث يفضّل المواطنون قضاء إجازاتهم برفقة أسرهم، وفي كثير من الأحيان، تمتد الرحلات الصيفية لتكون أطول من غيرها من العطلات، ما يتيح لهم الفرصة للاستجمام والتمتع بالأنشطة الترفيهية المختلفة».

وتابع أهلي: «يتابع الإماراتيون آخر أخبار السفر، ولديهم معلومات وافية عن معظم الوجهات السياحية في العالم، كما أن السياحة والسفر جزء من حديث المجالس في الإمارات، ولذلك، فإن نسبة كبيرة من الإماراتيين تعتمد على خبرات من سافروا قبلهم لتقييم وجهة ما».

وأكد أن آراء الأصدقاء والعائلة ذات أهمية كبيرة في اتخاذ قرار السفر، كما يستخدم المواطنون المنصات المتخصصة للاستفادة من تقييمات الآخرين حول الأماكن السياحية والفنادق والخدمات المقدمة، ما يساعدهم في اتخاذ قرارات مدروسة تتناسب مع احتياجاتهم وتطلعاتهم.

ولفت أهلي كذلك إلى الشبكة الواسعة التي تتيحها الناقلات الوطنية من خلال رحلات مباشرة إلى معظم مدن العالم، ومواصلتها إضافة المزيد من الوجهات كل عام، الأمر الذي يلعب دوراً في تشجيع الإماراتيين على السفر.

في السياق نفسه، قال المدير العام لـ«شركة بالحصا للسياحة»، ناروز سركيس: «تشير التقديرات إلى أن مواطني دولة الإمارات يقومون بأكثر من سفرة سياحية سنوياً في المتوسط، بغرض قضاء عطلات في وجهات خارجية، وهذا يعكس تفضيلهم الاستكشاف والتعرف إلى وجهات جديدة في كل رحلة، إضافة إلى تنوع اهتماماتهم في السفر بين سياحة عائلية أو السفر بغرض الأعمال أو حتى الرحلات القصيرة نسبياً إلى وجهات قريبة من دولة الإمارات»، مشيراً إلى أن «نسبة كبيرة من المواطنين تفضل السفر برفقة عائلاتها».

وذكر أن دولة الإمارات تعد واحدة من أبرز الوجهات السياحية على مستوى العالم، لكنها في الوقت ذاته تُعتبر مصدراً رئيساً للسياح، حيث يشتهر المواطنون الإماراتيون بحبهم للسفر، واستكشاف أماكن جديدة في العالم.

وقال: «باتت تفضيلات السفر لدى الإماراتيين في السنوات الأخيرة أكثر تنوعاً، حيث يتوجهون إلى العديد من الوجهات العالمية، كما يفضل الإماراتيون السفر إلى وجهات تجمع بين الفخامة والراحة والتجارب الفريدة، إلى جانب الاهتمام بالسياحة المتخصصة، مثل رحلات التجديف، وركوب الأمواج، وسياحة المباريات الرياضية والتزلج، وتسلق الجبال، وقضاء أوقات بين مناظر طبيعية».