«موديز» تمنح «بن غاطي» تصنيف «Ba3» للشركات العائلية

أعلنت شركة بن غاطي القابضة المحدودة، العاملة بمجال تطوير العقارات الفاخرة في دولة الإمارات، أن وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني منحتها تصنيف Ba3 للشركات العائلية (CFR) للمرة الأولى، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأفادت الشركة بأن تصنيف «Ba3» يؤكد متانة عمليات «بن غاطي» في العديد من الجوانب، ما يعكس مكانتها القوية في سوق العقارات بدبي، وتكاملها الفعّال مع شركاتها الأخرى، ووضعها المالي الممتاز.

وأشارت «موديز» إلى سيطرة «بن غاطي» الاستراتيجية على عمليات التطوير، بدءاً من تنفيذ المشاريع وحتى إدارة التكاليف، ما يعزز الكفاءة التشغيلية، ويسهم في تحقيق هوامش ربح قوية.

ولفتت «موديز» في تقريرها أيضاً إلى قوة مؤشرات الائتمان للشركة، التي تتميّز بانخفاض الرافعة المالية، وتغطية قوية للفوائد، ومستويات سيولة جيدة.

وبالنظر إلى عدم وجود أي ديون مستحقة على الشركة حتى عام 2027، فإنها تتمتع بالمرونة المالية اللازمة لدعم مبادرات النمو الاستراتيجية الرئيسة، بما في ذلك تنفيذ مشاريع عقارية راقية بالتعاون مع علامات تجارية فاخرة، مثل «مرسيدس بنز»، و«بوغاتي»، و«جاكوب آند كو».

في الوقت نفسه، تعكس النظرة المستقبلية المستقرة من «موديز» استمرار الشركة في تنفيذ مشاريعها العقارية السكنية في ضوء الطلب القوي على العقارات في دبي، وقد عززت الشركة وجودها في السوق بإطلاق 16 مشروعاً جديداً في عام 2024، ما أضاف 11 ألفاً و750 وحدة سكنية إلى السوق، كما استحوذت «بن غاطي» على 13 مليون قدم مربعة من أراضي التطوير الرئيسة في دبي، بقيمة تطوير مستقبلية تُقدر بأكثر من 26 مليار درهم.

وقال رئيس مجلس إدارة «بن غاطي القابضة المحدودة»، محمد بن غاطي: «نفخر بحصولنا على تصنيف Ba3 القوي للمرة الأولى من وكالة (موديز)، ما يُعدّ دليلاً واضحاً على قوة أدائنا المالي، وفاعلية نموذج أعمالنا، والتزامنا بإدارة مالية منضبطة».

وأضاف: «يؤكد هذا التصنيف الجديد ريادتنا في سوق العقارات الفاخرة بدبي، وقدرتنا على الحفاظ على مؤشرات ائتمانية قوية وسيولة جيدة، بالتزامن مع مواصلتنا إحراز تقدم ملحوظ في تنفيذ استراتيجيتنا الطموحة للنمو».