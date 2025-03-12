"الإيكاو" تختار سعيد السويدي عضوا في لجنة "إدوارد وارنر"

أعلنت منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) عن اختيار المهندس سعيد السويدي، الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى المنظمة، ليكون عضواً في لجنة التحكيم الخاصة بجائزة إدوارد وارنر، وهي أرفع وسام تقدمه المنظمة تكريماً للمساهمات الاستثنائية في مجال الطيران المدني الدولي.

ويأتي اختيار المهندس سعيد السويدي كعضو في اللجنة تأكيداً على الثقة العالمية في الكفاءات والكوادر الإماراتية.