عمومية «تيكوم» توافق على توزيع أرباح بـ 400 مليون درهم

وافق مساهمو مجموعة «تيكوم»، خلال اجتماع جمعيتها العمومية السنوي، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 400 مليون درهم (ثمانية فلوس للسهم الواحد) عن النصف الثاني من عام 2024، ليصل إجمالي توزيعات الأرباح النقدية للسنة المالية 2024 إلى 800 مليون درهم (16 فلساً للسهم الواحد)، بما يتوافق مع سياسة توزيع الأرباح المعتمدة حتى نهاية النصف الأول من عام 2025.

وأفادت المجموعة في بيان أمس، بأن المساهمين وافقوا خلال الاجتماع كذلك على إعادة انتخاب أعضاء مجلس إدارة المجموعة، وإقرار البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة «تيكوم»، مالك آل مالك، إن «الأداء القوي لمجموعة (تيكوم) خلال عام 2024، أسهم في تمكينها من تنفيذ استثماراتها الاستراتيجية، بما في ذلك تخصيص مبلغ 2.7 مليار درهم من الاستثمارات لمواصلة تحقيق النمو المستدام، ويأتي ذلك تماشياً مع حرصها على توسيع نطاق أعمال المجموعة، وتعزيز إسهامها الفاعل في مسيرة دبي الاقتصادية، مع ضمان تحقيق أفضل العائدات لمساهمي المجموعة».

وكانت إيرادات «تيكوم» نمت بنسبة 11% العام الماضي على أساس سنوي لتبلغ 2.4 مليار درهم، في ظلّ تسجيل معدلات إشغال واحتفاظ بالعملاء بنسبة 94% و92% على التوالي.

كما سجل صافي الأرباح في عام 2024، نمواً بنسبة 14% على أساس سنوي ليبلغ 1.2 مليار درهم.