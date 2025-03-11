"عمومية تيكوم" توافق على توزيع أرباح نقدية بقيمة 400 مليون درهم عن النصف الثاني من 2024

عقدت مجموعة تيكوم (المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز "TECOM")، ("الشركة" أو "المجموعة") التي تمتلك وتدير مجمّعات أعمال متخصّصة تركّز على قطاعات حيوية، اجتماع جمعيتها العمومية السنوي في مدينة دبي للإنترنت، حيث وافق المساهمون خلال هذا الاجتماع على إعادة انتخاب أعضاء مجلس إدارة مجموعة تيكوم وإقرار البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، فضلاً عن الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 400 مليون درهم إماراتي (8 فلس للسهم الواحد) عن النصف الثاني من العام 2024، وبذلك يصل إجمالي توزيعات الأرباح النقدية للسنة المالية 2024 إلى 800 مليون درهم إماراتي (16 فلس للسهم الواحد) بما يتوافق مع سياسة توزيع الأرباح المعتمدة حتى نهاية النصف الأول من العام 2025.

مواصلة تحقيق النمو المستدام

وفي معرض تعليقه على هذا الإعلان، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم، مالك آل مالك: "ساهم الأداء القوي لمجموعة تيكوم خلال عام 2024 في تمكيننا من تنفيذ استثماراتنا الإستراتيجية، بما في ذلك تخصيص مبلغ 2.7 مليار درهم إماراتي من الاستثمارات لمواصلة تحقيق النمو المستدام. ويأتي ذلك تماشياً مع حرصنا على توسيع نطاق أعمال المجموعة وتعزيز مساهمتها الفاعلة في مسيرة دبي الاقتصادية، مع ضمان تحقيق أفضل العائدات لمساهمي المجموعة".

وأضاف: "نغتنم هذه الفرصة لنُعرب عن تقديرنا لثقة مساهمي مجموعة تيكوم، والتي تعكس قوة محفظة أصول المجموعة وأدائها المتميز، إلى جانب دورها البارز في تعزيز اقتصاد المعرفة في دبي وترسيخ مكانة الإمارة وجهةً عالميةً رائدةً للمستثمرين ونخبة المواهب من كافة أنحاء العالم".

وكانت قد أعلنت مجموعة تيكوم عن نتائجها المالية لعام 2024 في 6 فبراير 2025، بما في ذلك نمو الإيرادات بنسبة 11% على أساس سنوي لتبلغ 2.4 مليار درهم إماراتي، في ظلّ تسجيل معدلات إشغال واحتفاظ بالعملاء بنسبة 94% و92% على التوالي. كما سجل صافي الأرباح في العام 2024 نمواً بنسبة 14% على أساس سنوي ليبلغ 1.2 مليار درهم إماراتي، مع بلوغ التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية 1.6 مليار درهم إماراتي، مدفوعةً بكفاءة عمليات التحصيل وارتفاع أداء الأصول المدارة.

وتواصل مجموعة تيكوم تعزيز أعمالها الأساسية عبر التوسع المدروس في محفظة أصولها، في ظلّ التركيز على ابتكار الحلول ذات الجودة العالية وتعزيز رضا العملاء على مستوى مجمّعات الأعمال العشرة المتخصّصة التابعة لها والتي تتميز بمواقعها الإستراتيجية في كافة أنحاء دبي.