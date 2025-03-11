7 وجهات تتصدر حجوزات المواطنين خلال عطلتَي «الفطر» و«الربيع»

قال مسؤولو وكالات سفر إن تزامن عطلة الربيع المدرسية مع إجازة عيد الفطر، أسهم في زيادة حجوزات المواطنين لقضاء عطلات سياحية، لافتين إلى سبع وجهات تتصدر قائمة الحجوزات، هي: اليابان، وبريطانيا، وسويسرا، وفرنسا، وتايلاند، ومالطا، والنمسا.

ولفتوا لـ«الإمارات اليوم» إلى تنوع الوجهات بين عواصم أوروبية شهيرة ومدن آسيوية تشتهر بتجاربها السياحية المميّزة، ما يعكس تفضيلات متعددة لدى المسافرين الإماراتيين، مؤكدين أن الطلب كبير على الحجوزات خلال هذه العطلة.

إقبال كبير

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة الريّس للسفريات - مجموعة الريّس»، محمد جاسم الريس: «هناك إقبال كبير من مواطني دولة الإمارات على السفر إلى وجهات سياحية خارجية، بالتزامن مع عطلتَي الربيع المدرسية وعيد الفطر خلال العام الجاري»، مشيراً إلى أن تزامن العطلتين معاً شجع شريحة أكبر على حجز عطلات سياحية، وتحديداً في نهاية مارس الجاري وبداية أبريل المقبل، وأضاف الريس: «الوجهات الأوروبية، مثل بريطانيا وسويسرا وفرنسا، إلى جانب وجهات آسيوية مثل اليابان وتايلاند، تتصدر قائمة المحطات الأكثر طلباً من قبل المسافرين الإماراتيين استناداً إلى الحجوزات، كما أن دولاً أخرى مثل النمسا وروسيا شهدت زيادة في عدد الحجوزات مقارنة بالسنوات الماضية».

وأشار إلى أن الحجز المبكر أصبح أحد الاتجاهات البارزة في هذا الموسم، حيث يسعى العديد من المسافرين إلى تأمين حجوزاتهم في الفنادق والطيران، لتفادي الحجوزات الأخيرة في فترة الذروة.

وتابع الريس: «متوسط مدة الإقامة خلال هذه العطلة يراوح بين خمسة وستة أيام، إذ يُفضل أغلب المسافرين قضاء عطلة قصيرة، مقارنة بعطلة الصيف التي عادة ما تكون لفترة أطول»، مشيراً إلى أن مواطني الإمارات يفضلون استكشاف وجهات سياحية تجمع بين الراحة والمغامرة مثل زيارة المعالم التاريخية، واستكشاف الطبيعة، والاستمتاع بالفعاليات.

وقال الريس: «يتميّز المسافر الإماراتي بحرصه على اختبار وجهات سياحية جديدة، وزيارة نقاط جذب سياحي جديدة ضمن الوجهة التي يختارها، كما يفضل الإقامة في فنادق ومنتجعات توفر له مستويات الراحة والخدمة، خصوصاً بالنسبة لسفر العائلات».

وجهات مفضلة

بدوره، قال المدير التنفيذي لـ«شركة دبي العالمية للسفريات»، بدر أهلي: «مع اقتراب عطلة الربيع في عام 2025، والتي تتزامن مع عطلة عيد الفطر المبارك، يستعد مواطنو دولة الإمارات لخوض تجارب سفر في وجهات عالمية متنوعة».

وأضاف: «تشير البيانات إلى ارتفاع ملحوظ في حجوزات السفر خلال هذه الفترة، حيث يفضل الإماراتيون قضاء عطلاتهم برفقة عائلاتهم في وجهات تجمع بين الطبيعة الخلابة والمعالم التاريخية والترفيه»، لافتاً إلى أن الوجهات ونقاط الجذب الصديقة للعائلات تستحوذ على الاهتمام الأكبر خلال هذه العطلة.

وتابع أهلي: «تتصدر بريطانيا، واليابان، وسويسرا، وفرنسا، وتايلاند، ومالطا، والنمسا، قائمة الوجهات الأكثر طلباً من قبل المسافرين الإماراتيين، وتتميّز هذه الوجهات بتنوعها الثقافي والطبيعي، ما يلبي أذواق مختلف المسافرين»، مشيراً إلى أن مالطا واليابان شهدتا إقبالاً كبيراً خلال العام الجاري مقارنة بالسنوات الماضية، وذكر أن السياح الإماراتيين يفضلون دائماً اكتشاف محطات ووجهات جديدة، ويعتمدون على تقييمات المواطنين الذين سافروا قبلهم بشكل أساسي لاختيار وجهاتهم، لافتاً إلى أن التوجه نحو السفر العائلي يُعدّ أمراً شائعاً في العطلة المقبلة.

وأكّد أن وكالات السفر توفر حالياً قائمة كبيرة بالبرامج والعروض السياحية التي تلبي مختلف المتطلبات، مشدداً على أهمية التخطيط المبكر والحجز المسبق للرحلات الجوية والإقامة لتجنب ارتفاع الأسعار، ونفاد الخيارات المتاحة.

وجهات تقليدية

في السياق نفسه، قال المدير العام لـ«شركة بالحصا للسياحة»، ناروز سركيس، إن العديد من العائلات الإماراتية تستغل فرصة عطلتَي الربيع المدرسية وعيد الفطر لقضاء عطلات في الخارج، متوقعاً أن يرتفع معدل حجوزات المواطنين خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف: «تشهد أسعار تذاكر الطيران في الوقت نفسه ارتفاعاً كبيراً خلال أسبوع الذروة في نهاية مارس وبداية أبريل المقبل، ما قد يدفع بالبعض لتأجيل السفر، نظراً للكُلفة المرتفعة، خصوصاً لسفر المجموعات العائلية»، مشيراً إلى أن البعض قد يلجأ إلى تأجيل السفر إلى تواريخ بعيدة عن فترة الذروة هذه.

ولفت إلى أن الوجهات التقليدية في أوروبا مثل بريطانيا، وفرنسا، وإسبانيا تشهد إقبالاً، فضلاً عن محطات في شرق أوروبا، وأخرى في آسيا مثل تايلاند وماليزيا، مشيراً إلى أن وكالات السفر تتعامل مع هذا الطلب المرتفع، من خلال تقديم باقات سفر متكاملة، تشمل تذاكر الطيران، والإقامة في فنادق فاخرة، وجولات سياحية بجانب المواصلات.