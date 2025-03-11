تحضير الوجبات واحتياجات التجمعات العائلية يستحوذ على 66% من المشتريات بالإمارات خلال رمضان

أفاد نائب رئيس «أمازون» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ستيفانو مارتينيلي، بأن 66% من المتسوقين في الإمارات على «أمازون»، يعطون الأولوية في رمضان لتسوق المواد الغذائية والمواد اللازمة لتحضير وجبات الإفطار والسحور ومستلزمات الطهي والتمور والمشروبات، مشيراً إلى أن 30.8% تقريباً من المستهلكين يركزون على شراء الأجهزة المنزلية.

وأضاف في حوار مع «الإمارات اليوم» أنه طرأ تغيّر على توقيت التسوق في شهر رمضان، حيث يبدأ معظم المستهلكين في الإمارات استعداداتهم لرمضان قبل بداية الشهر الكريم بنحو أسبوعين إلى أربعة أسابيع.

شهر رمضان

وتفصيلاً، قال نائب رئيس «أمازون» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ستيفانو مارتينيلي، إن «الطريقة التي يستعد بها المستهلكون في الإمارات لشهر رمضان قد تطورت على مر الأعوام، حيث نشهد تحولات ملحوظة مدفوعة بالتركيز المتزايد على الأسرة والعطاء في رمضان»، مضيفاً أن «أولويات التسوق لرمضان تتركز على مستلزمات تحضير الوجبات وتلبية احتياجات التجمعات العائلية وشراء الأجهزة المنزلية والإلكترونيات والهدايا».

وأضاف مارتينيلي، أن «نسبة تصل إلى نحو 66% من المتسوقين على (أمازون) في الإمارات يعطون الأولوية في رمضان لتسوق المواد الغذائية والمواد اللازمة لتحضير وجبات الإفطار والسحور ومستلزمات الطهي والتمور والمشروبات، ما يسلّط الضوء على أهمية التجمعات العائلية وتجمعات الأصدقاء على وجبات الإفطار والسحور وأعمال الخير، كما تشهد الأجهزة المنزلية مثل المقالي الهوائية وماكينات تحضير القهوة أيضاً طلباً متزايداً، مع حرص المستهلكين على تناول الطعام في منازلهم، في حين يشتري 30.8% تقريباً من المستهلكين، الأجهزة المنزلية، ويشتري 29% منهم الأجهزة الإلكترونية لتحسين وتعزيز مساحات معيشتهم».

تبادل الهدايا

وأوضح أن «تبادل الهدايا يُعدّ تقليداً رئيساً يستمر كل عام في رمضان بالإمارات، حيث يعطي أكثر من 47% من المتسوقين الأولوية للهدايا عند التسوق، ويشتري 42% تقريباً من المتسوقين، الملابس والأزياء، بينما يختار أكثر من 38% منهم منتجات العناية الشخصية والتجميل، كما يتسوق 40% تقريباً من المستهلكين للعائلة بأكملها، ما يؤكد أهمية التجمعات العائلية خلال هذه الفترة».

وكشف مارتينيلي أن «الراحة لاتزال في صدارة الأولويات بالنسبة لنحو 53.1% من المتسوقين، بينما يشتري 44% تقريباً من المستهلكين مدفوعين بالأسعار الملائمة والعروض، وتبحث نسبة 33.8% تقريباً عن مجموعة واسعة من المنتجات»، مشيراً إلى سعي «أمازون» إلى تقديم أسعار تنافسية، وتوفير مجموعة واسعة من المنتجات.

وأشار إلى أن «أمازون» تسهم بدور رئيس في توجيه التحضيرات اللازمة لاستقبال شهر رمضان بالنسبة للعديد من المتسوقين، حيث تصفح 93.6% من المشاركين، في استطلاع (شركة إعلانات أمازون) في الإمارات والسعودية، (الموقع) أو جمعوا معلومات عن المنتجات باستخدام (موقع أمازون)، وبدأ 80.5% من المشاركين اكتشافهم للمشتريات المتعلقة بشهر رمضان على «أمازون» أو عبر تطبيق «أمازون»، وتضمنت الطرق الأكثر شيوعاً لاكتشاف المنتجات على موقع «أمازون»: مشاهدة العروض الترويجية ذات الطابع الرمضاني (48.1%)، والتوصيات الشفهية (38.1%)، وتصفح مجموعات المنتجات المنسقة (34.2%).

ولفت إلى أنه طرأ تغيّر على توقيت التسوق في شهر رمضان، حيث يبدأ معظم المستهلكين في الإمارات استعداداتهم لرمضان، قبل أسبوعين إلى أربعة أسابيع من حلول الشهر الكريم، مشيراً في هذا الصدد، إلى إطلاق تخفيضات رمضان السنوية على موقع أمازون الإمارات (من 17 يناير إلى 27 فبراير الماضي)، وشملت التخفيضات آلاف العروض على أكثر من 30 فئة من المنتجات، بما فيها البقالة والأساسيات اليومية والإلكترونيات وأجهزة المنزل والمطبخ والأزياء والتجميل مع خصومات تصل إلى 50% على المواد الغذائية، و60% على بعض الإلكترونيات ومنتجات الأزياء والتجميل، وخصومات تصل إلى 64% على المواد الغذائية من «أمازون فريش».

ولفت إلى أن المستهلكين استفادوا خلال تخفيضات رمضان من برنامج «تابي» لتقسيط الدفعات إلى أربعة أقساط من دون فائدة، واختيار خطط تقسيط من دون فوائد للمشتريات المقدمة من مجموعة من الشركاء المصرفيين، والاستفادة من خصومات إضافية على المشتريات المؤهلة عند الدفع ببطاقات ائتمان معينة، بالتعاون مع عدد من البنوك، مشيراً إلى أن التوصيل السريع والموثوق لمجموعة واسعة من المنتجات يشكل أولوية دائمة.

عادات التسوق

قال نائب رئيس «أمازون» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ستيفانو مارتينيلي، إن «شهر رمضان يشهد مرحلة تحولية لعادات التسوق وسلوك المستهلك، كما يسجل قطاع البيع بالتجزئة عبر الإنترنت في دولة الإمارات نمواً كبيراً خلال هذا الوقت سنوياً»، وأكّد مارتينيلي، التزام «أمازون» بدعم المجتمعات التي تنشط فيها، حيث تتم الاستفادة من شبكة ونطاق عمليات «أمازون» والتقنيات المتطورة لديها لتعبئة وتوزيع وجبات الإفطار والمستلزمات الغذائية لآلاف الأسر المحتاجة في جميع أنحاء الإمارات، مشيراً إلى علاقات طويلة الأمد مع بنوك الطعام في دولة الإمارات والسعودية ومصر من خلال الشراكات المجتمعية وخبرتها الواسعة في مجال الخدمات اللوجستية للمشاركة بفاعلية في البرامج والمبادرات المجتمعية التي تطرحها.