انطلاق أولى الحملات الترويجية لـ «إكسباند نورث ستار» من أميركا

نظّمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، ومركز دبي التجاري العالمي، أولى الحملات الترويجية الدولية لمعرض «إكسباند نورث ستار 2025»، الذي يعدّ أكبر فعالية للشركات الناشئة والمستثمرين حول العالم، والذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي، وتستضيف الغرفة دورته المقبلة في «دبي هاربر» خلال الفترة من 12 حتى 15 أكتوبر من العام الجاري.

وانطلقت فعاليات الحملة الأولى لعام 2025 من الولايات المتحدة الأميركية، وشملت لاس فيغاس، وفينيكس، وسان فرانسيسكو، واستقطبت فعالياتها أكثر من 200 ممثل عن مجموعة متنوعة من الشركات الناشئة والمستثمرين وشركات التقنية.

وتضمنت الحملة أيضاً مسابقة لعرض الأفكار المبتكرة، شارك فيها 20 متنافساً، وفازت شركة «داتا بايولوجيكس» و«نانو وير» بفرصة ممولة بالكامل للمشاركة في معرض «إكسباند نورث ستار 2025»، ما يدعم دخولها إلى أسواق جديدة من خلال المعرض. وتم خلال فعاليات الحملة الترويجية تنظيم 13 اجتماعاً مع شركاء رئيسين في منظومة الأعمال بالولايات المتحدة، وشركات رأس المال الاستثماري والشركات المليارية «يونيكورن».

وتعتبر الولايات المتحدة، المحطة الأولى للحملة الرامية إلى الترويج لأهمية ومكانة معرض «إكسباند نورث ستار 2025»، حيث يجمع المعرض الشركات الناشئة الرائدة في العالم، إلى جانب المبتكرين والمستثمرين ورواد الأعمال وقادة الأعمال الناجحين، لاستكشاف فرص النمو المميّزة التي توفّرها دبي، للإسهام في صياغة مستقبل الاقتصاد الرقمي.

ويلعب هذا الحدث الضخم دوراً حاسماً في استقطاب مجتمع التكنولوجيا العالمي إلى دبي، حيث يوفر منبراً قيّماً للابتكار والتعاون، ومد جسور التواصل مع أبرز الشركات الناشئة والمستثمرين والمبتكرين في قطاع التكنولوجيا المتقدمة حول العالم.