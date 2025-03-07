«ديوا» تدعو إلى تقديم طلبات تنفيذ المرحلة 7 من «مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية»

دعت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) المطورين الدوليين لتقديم طلبات إبداء الاهتمام لمناقصة عالمية لتنفيذ المرحلة السابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 1600 ميغاواط «مع إمكانية زيادتها إلى 2000 ميغاواط»، بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية، ونظام لتخزين الطاقة بالبطاريات بقدرة 1000 ميغاواط لمدة ست ساعات، بسعة إجمالية تصل إلى 6000 ميغاواط ساعة، ما سيجعل هذه المرحلة التي سيتم تنفيذها وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة، من أكبر المشروعات على مستوى العالم التي تجمع بين الطاقة الشمسية والتخزين بالبطاريات، ودعت الهيئة المطورين العالميين أو الائتلافات إلى إرسال خطابات إبداء الاهتمام في موعد أقصاه 21 مارس 2025.

ومن المتوقع أن تنتج المرحلة السابعة 4.5 تيراواط ساعة من الطاقة الكهربائية سنوياً، الأمر الذي سيسهم في تفادي حرق ما يزيد على 36 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي سنوياً.

وأفادت الهيئة، في بيان، بأن مشروع المرحلة السابعة، سيرفع القدرة الإنتاجية المخطط لها لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية من 5000 ميغاواط إلى 7260 ميغاواط، ويرفع نسبة الطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة في دبي من 27 إلى 34% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى خفض إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من 6.5 ملايين طن إلى نحو ثمانية ملايين طن سنوياً، ما سيعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للاستدامة والابتكار في الطاقة المتجددة. ومن المقرر أن يتم تشغيل المرحلة السابعة على مراحل بين أعوام 2027 و2029. وتبلغ القدرة الإنتاجية لمشروعات المجمع قيد التشغيل حالياً 3460 ميغاواط، والقدرة الإنتاجية للمشروعات قيد التنفيذ 1200 ميغاواط.