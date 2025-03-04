«طيران الإمارات» تطلق رحلات إلى 3 وجهات آسيوية جديدة

تستعد شركة طيران الإمارات لتعزيز حضورها في قارة آسيا من خلال إطلاق رحلات يومية مباشرة بين دبي وشينزن في الصين، اعتباراً من الأول من يوليو 2025، كما ستبدأ الناقلة تشغيل أربع رحلات أسبوعياً إلى دا نانغ في فيتنام اعتباراً من الثاني من يونيو، وثلاث رحلات أسبوعياً إلى سيام ريب في كمبوديا اعتباراً من الثالث من يونيو، حيث ستربط المدينتين عبر بانكوك في تايلاند.

ومن شأن إضافة الوجهات الثلاث ترسيخ ريادة «طيران الإمارات»، بامتلاكها أكبر شبكة وجهات وأكثرها تنوعاً بين الناقلات غير الآسيوية في منطقة شرق آسيا، حيث توفر 269 رحلة أسبوعياً من دبي إلى 24 وجهة، كما تمثّل هذه التوسعة الجديدة رابع بوابة لـ«طيران الإمارات» إلى البر الرئيس الصيني، وثالث وجهة في فيتنام، وثاني وجهة في كمبوديا.

وقال نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم: «نواصل التزامنا بتوفير وصول غير مسبوق لمسافري الأعمال والترفيه إلى منطقة جنوب شرق آسيا وشرق آسيا بشكل أوسع، ويمثّل توسعنا إلى شينزن فرصة جديدة لتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين هذا المركز التكنولوجي والأسواق العالمية».

وأضاف: «تحتل فيتنام مكانة استراتيجية ضمن شبكة وجهاتنا في جنوب شرق آسيا، ويأتي قرارنا بتوسيع عملياتنا إلى دا نانغ، كثالث وجهة لنا في فيتنام، في توقيت مثالي عقب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وفيتنام، وكلنا ثقة من أن خدمتنا الجديدة ستسهم في تعزيز التعاون التجاري والتبادل الاقتصادي بين البلدين». وتابع كاظم: «تسهّل (طيران الإمارات) الآن على المسافرين زيارة سيام ريب، إحدى أبرز الوجهات السياحية في كمبوديا، والتي تشتهر بعجائبها الأثرية وجمالها الطبيعي».

ومع إطلاق «طيران الإمارات» خدمتها إلى شينزن، فإن الناقلة تعزز حضورها في الصين كأول ناقلة شرق أوسطية تُشغّل رحلة يومية إلى مركز الابتكار والتكنولوجيا في البر الرئيس الصيني.

وإلى جانب إطلاق الرحلة الجديدة، ستصبح شينزن أول وجهة في الصين تتم خدمتها بطائرة «بوينغ 777-300ER» المحدثة بتقسيم الأربع درجات.

وتعزز «طيران الإمارات» حضورها في فيتنام مع إطلاق أربع رحلات أسبوعياً إلى دا نانغ عبر بانكوك، ما يجعلها الوجهة الثالثة للناقلة في فيتنام بعد هانوي وهو تشي منه، حيث ستُشغّل الناقلة هذه الرحلات على متن طائرة الـ«بوينغ 777» أيام الإثنين والأربعاء والجمعة والأحد.

كما ستُشغّل «طيران الإمارات» ثلاث رحلات أسبوعياً إلى سيام ريب في كمبوديا أيام الثلاثاء والخميس والسبت.

• 269 رحلة أسبوعياً توفرها «طيران الإمارات» من دبي إلى 24 وجهة آسيوية مع إضافة الوجهات الـ3.

• التوسعة الجديدة رابع بوابة لـ«طيران الإمارات» إلى البر الرئيس الصيني، وثالث وجهة في فيتنام، وثاني وجهة في كمبوديا.