الصين تمنع خبراء الذكاء الاصطناعي من السفر لأميركا

ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن السلطات الصينية أصدرت تعليمات لرواد أعمال وباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي في البلاد، لتجنب السفر إلى الولايات المتحدة. وقالت الصحيفة، أول من أمس، إن السلطات تشعر بالقلق من أن خبراء الذكاء الاصطناعي الصينيين الذين يسافرون إلى الخارج قد يكشفون معلومات سرية عن التقدم الذي تحرزه البلاد.

وأضافت الصحيفة، أن السلطات تخشى أيضاً أن تحتجز الولايات المتحدة المسؤولين التنفيذيين لاستخدامهم كورقة مساومة في المفاوضات مع الصين.

ولم يرد البيت الأبيض، ولا مكتب معلومات مجلس الدولة الصيني، على طلبات من «رويترز» للتعليق.