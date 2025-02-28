«عزيزي» تكشف عن مشروع ضخم في دبي

كشف رئيس مجلس إدارة ومؤسِّس شركة «عزيزي للتطوير العقاري»، مرويس عزيزي، عزم الشركة الإعلان، في أبريل المقبل، عن تفاصيل ومخططات أحدث مشروعاتها العقارية الضخمة في دبي، الذي سيكون قريباً من القرية العالمية، موضحاً أن المشروع سيشتمل على 250 برجاً سكنياً، بطاقة تصل إلى 90 ألف وحدة سكنية.

وقال عزيزي لـ«الإمارات اليوم» إن الشركة لديها من 50 إلى 60 ألف وحدة سكنية قيد الإنشاء في دبي، متوقعاً أن تبلغ قيمة «عزيزي للتطوير العقاري» مع إطلاق المشروع الجديد نحو 40 إلى 50 مليار دولار.

وتفصيلاً، قال مرويس عزيزي إن الشركة ستكشف، خلال أبريل المقبل، عن تفاصيل أحدث مشاريعها العقارية الكبرى في دبي، الذي سيكون قرب القرية العالمية.

وأضاف أن المشروع سيضم 250 برجاً سكنياً بطاقة تصل إلى 90 ألف وحدة سكنية.

وذكر عزيزي أن الشركة شهدت نمواً ملحوظاً بين أعوام 2014 و2024، مؤكداً أن قطاع العقارات في دبي يشهد طلباً كبيراً، بفضل جاذبية الإمارة الاستثمارية العالية.

وأكد أن دبي تتمتع ببيئة تنافسية مميزة في القطاع العقاري على مستوى العالم، ما يعزز مكانتها وجهة رئيسة للاستثمار.

وتوقع عزيزي أن تبلغ قيمة شركة «عزيزي للتطوير العقاري» مع إطلاق المشروع الجديد نحو 40 إلى 50 مليار دولار، مشيراً إلى أن الشركة لديها من 50 إلى 60 ألف وحدة سكنية قيد الإنشاء في دبي.

كما توقع افتتاح «برج عزيزي» في دبي، الذي يعد ثاني أطول برج في العالم بارتفاع 725 متراً، في عام 2029، موضحاً أن البرج سيتكوّن من 131 طابقاً، وسيشتمل على مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية والمساحات الفندقية ومحال البيع بالتجزئة.

وكشف أن الشركة تخطط في المستقبل القريب لتوسيع نطاق أعمالها عبر الانتشار في بلدان مختلفة حول العالم، بإنشاء مشروعات في المملكة المتحدة وأسترالياً، مؤكداً أن دبي ستبقى المقر الأساسي للشركة، حيث ستستحوذ المدينة على الجزء الأكبر من الخطط التوسعية للشركة.

وقال عزيزي إن دبي واحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية في العالم، خصوصاً في قطاع العقارات، بفضل التسهيلات المتنوعة التي تقدمها للمستثمرين، فضلاً عن البيئة الآمنة التي تسود المدينة، وجودة البنية التحتية التي تتفوق فيها على العديد من العواصم والمدن العالمية، مشيراً إلى أن الإمارة حققت أرقاماً قياسية تعدّ الأعلى على الإطلاق في قطاعات عدة، بما في ذلك السوق العقارية. وأوضح أنه من أبرز العوامل التي تجعل دبي جذابة للمستثمرين، التسهيلات والتشريعات التي توفرها حكومة دبي، إضافة إلى مشروعات التطوير التي يتم تنفيذها بشكل مستمر وبجودة عالية.

وأضاف أن دبي تتميز بشبكة نقل حديثة ومرافق متطورة، بما في ذلك الطرق السريعة والمطارات العالمية، ما يسهل الوصول إلى دبي، ويجعلها نقطة اتصال بين الأسواق العالمية.

وأشار عزيزي إلى موقع دبي الاستراتيجي، وقربها من الأسواق الكبيرة من حيث عدد السكان في آسيا والهند، يعزز جاذبيتها للمستثمرين العقاريين.

وأكد عزيزي أن دبي تتمتع بقدرة استثنائية على جذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أوروبا، لاسيما بعد التحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد-19»، حيث أثبتت دبي قدرتها الفائقة على التعافي السريع والنمو المستدام، ما جعلها وجهة مفضلة للمستثمرين الذين يبحثون عن بيئة مستقرة وآمنة للاستثمار.

كما أكد مرونة دبي ونجاحها في توفير بيئة اقتصادية مستقرة حتى خلال الأزمات، لافتاً إلى سرعة إنجار الإجراءات في الإمارة، نظراً إلى توفير هيئاتها الحكومية خدمات مبتكرة.

تخصيص إيرادات 4 فنادق و15 وحدة سكنية لدعم «وقف الأب»

قال رئيس مجلس إدارة ومؤسس شركة «عزيزي للتطوير العقاري»، مرويس عزيزي، إنه من خلال إسهام الشركة بمبلغ ثلاثة مليارات درهم، دعماً لحملة «وقف الأب» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سيتم إنشاء مجمع طبي يضم مستشفى ومركزاً للأبحاث، كما كشف أنه سيتم بناء ثلاثة إلى أربعة فنادق، فضلاً عن 10 إلى 15 وحدة، بحيث يتم تحويل إيراداتها إلى المجمع الطبي، مشيراً إلى أنه سيتم تقديم الدعم المالي للمجمع بشكل دائم من إيرادات هذه المنشآت.

. 50 مليار دولار القيمة المتوقعة للشركة، مع إطلاق المشروع الجديد.