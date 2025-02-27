«الإمارات للشحن الجوي» تزود أولى طائراتها بالكسوة الجديدة

أعلنت «الإمارات للشحن الجوي» الانتهاء من تثبيت ألوان الكسوة الجديدة المميزة للناقلة على أول طائراتها للشحن، وذلك لطائرتها التي تحمل ترخيص «A6-EFV»، التي تسلمتها الناقلة في يوليو 2024 من دون شعار، وتم تشغيلها على الفور لتلبية الطلب العالمي المتزايد.

وأفادت في بيان، أمس، بأنه على مدار ثمانية أيام، قام فريق من المتخصصين من ورشة الطلاء الداخلية التابعة لـ«مركز طيران الإمارات الهندسي» بتثبيت الكسوة الجديدة، حيث يتمثّل التغيير الأكبر في عَلَم دولة الإمارات على زعنفة الذيل، الذي كان عنصراً أساسياً في علامة «طيران الإمارات» التجارية منذ البداية، وأصبح التصميم الآن أكثر ديناميكية وانسيابية، مع عمل فني ثلاثي الأبعاد.

وبالمثل، أصبحت الحروف الذهبية الأيقونية عبر الهيكل الرئيس باللغتين العربية والإنجليزية أكبر وأكثر جرأة، كما يظل الخط العربي على المحركات كما هو، وكذلك العلامة التجارية الحمراء الأيقونية على بطن الطائرة، ما يضمن ثبات العناصر الرئيسة لهوية الناقلة.

وقال نائب رئيس أول للتخطيط وطائرات الشحن في «الإمارات للشحن الجوي»، نديم سلطان: «تعد طائرات (الإمارات للشحن الجوي) من أكثر الطائرات تميزاً في الأجواء، حيث تقوم بنقل السلع القيمة من وإلى 38 وجهة حول العالم».

وأضاف: «يعكس استثمارنا في الكسوة الجديدة التزامنا المستمر بتحديث أسطولنا، حيث نواصل زيادة طاقتنا وفتح فرص جديدة لخدمة عملائنا حول العالم».

وتعد الكسوة الجديدة، التي تم الكشف عنها للمرة الأولى في مارس 2023، النسخة الثالثة من ألوان علامة طائرات «طيران الإمارات» المميزة منذ إطلاقها في عام 1985. وستتم جدولة جميع طائرات الشحن من طراز «بوينغ 777»، البالغ عددها 10 طائرات، في أسطول «طيران الإمارات» لتحديث كسوتها بشكل تدريجي، بينما ستصل طائرات الشحن الجديدة، التي طلبت الناقلة 13 طائرة منها، مزودة بالكامل بالكسوة الجديدة عند تسليمها.