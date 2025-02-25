«الدار» توظف 1060 مواطناً خلال 3 أعوام

أعلنت مجموعة الدار العقارية «الدار»، أمس، عن نجاحها في توفير 1060 فرصة عمل للمواطنين خلال ثلاثة أعوام فقط، مشيرة إلى أن هذه الوظائف تضم فرصاً للخريجين الجدد وصولاً إلى مناصب الإدارة التنفيذية، محققة نسبة توطين بلغت 43% من إجمالي فريق عمل المجموعة، وتعهدت «الدار» في عام 2021 بتوظيف 1000 مواطن ضمن جهودها في دفع عجلة التوطين وبدعم من برنامج «نافس».

وقال الرئيس التنفيذي لـ«الدار العقارية»، طلال الذيابي، إن المجموعة تعتز بجهودها المتواصلة لتعزيز مكانتها في طليعة الشركات الوطنية الداعمة لرؤية الحكومة لتعزيز تنافسية المواهب الإماراتية، وتمكينها من شَغل وظائف مؤثرة في القطاع الخاص، والاستفادة من الفرص التي يوفرها.

وأضاف أن تحقيق هدف التوطين يأتي في إطار دعم برنامج «نافس» قبل عامين من موعده المقرر، ما يُعدّ دليلاً ملموساً على التزام «الدار» بدعم الكوادر المحلية، وبناء قوة عاملة تجسّد قيم دولة الإمارات وإمكاناتها الطموحة.

ويشغل المواطنون 35% من المناصب القيادية لقطاعات أعمال المجموعة، بما فيها المناصب العليا لقطاعات التجزئة، وإدارة المشاريع، والاستدامة وتنمية المجتمع، والاتصال المؤسسي والتسويق والثقافة، والمشتريات، والصحة والسلامة.