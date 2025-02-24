الشارقة: 7 مليارات درهم تداولات عقارية في يناير

سجل القطاع العقاري في إمارة الشارقة، خلال يناير 2025، تداولات عقارية بقيمة سبعة مليارات درهم، فيما بلغ عدد المعاملات الكلي 11 ألفاً و116 معاملة، ووصل الحجم الإجمالي للمساحة المتداولة في معاملات البيع إلى 10.4 ملايين قدم مربعة.

وأوضحت البيانات الإحصائية الشهرية، الصادرة عن دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، أمس، أن عدد معاملات البيع خلال الشهر المذكور بلغ 1246 معاملة بنسبة 11.2% من عدد المعاملات الكلي، فيما بلغ عدد معاملات الرهن 677 بنسبة 6.1% من إجمالي المعاملات، وبقيمة بلغت 1.1 مليار درهم، وبلغ عدد معاملات العقود المبدئية 2817 بنسبة 25.3%، فيما بلغ عدد معاملات شهادات الإفادة عن الأملاك 4177 بنسبة 37.6%، وعدد معاملات سندات الملكية 2199 بنسبة 19.8% من عدد المعاملات الكلي.

وجرت معاملات البيع في 114 منطقة، موزعة على مدن ومناطق إمارة الشارقة، وشملت أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية، حيث تم التداول على 651 قطعة أرض فضاء، بينما وصل عدد معاملات الوحدات المفرزة إلى 332 معاملة، ومعاملات الأراضي المبنية 263 معاملة.

بدورها، سجلت منطقة مويلح التجارية أعلى صفقة عقارية تم إبرامها في الشارقة، خلال يناير الماضي، على أرض مبنية بقيمة بلغت 46.5 مليون درهم، كما سجلت منطقة «أرض المستودعات» أعلى معاملة رهن تم تسجيلها خلال الشهر ذاته، على أرض مبنية بقيمة بلغت 330 مليون درهم، وبلغ إجمالي معاملات البيع في مدينة الشارقة 1132 معاملة، فيما واصلت منطقة مويلح التجارية تصدر قائمة المناطق الأعلى في عدد معاملات البيع بعدد 179 معاملة.

وفي المنطقة الوسطى، بلغ إجمالي معاملات البيع 77 معاملة، بينما جرت 23 معاملة بيع في مدينة خورفكان، وفي مدينة كلباء جرت 13 معاملة بيع.