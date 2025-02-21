"سلطة دبي البحرية" تطلق مشروع توسعة تغطية شبكات الاتصالات في مياه دبي

دشنت سلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بالتعاون مع 3 من شركائها الاستراتيجيين مشروع توسعة تغطية شبكات الاتصالات في مياه دبي خلال فعاليات معرض دبي العالمي للقوارب 2025، وذلك بحضور سلطان بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وناصر النيادي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، حيث يهدف هذا المشروع الطموح إلى تعزيز البنية التحتية للاتصالات في المناطق الساحلية والجزر الصناعية، بما يواكب التطور المستمر للقطاع البحري في الإمارة.

وأكد الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية، أن هذا المشروع يأتي في إطار التزام سلطة دبي البحرية بتطوير بيئة بحرية متكاملة ومستدامة، حيث ستسهم التغطية الموسعة لشبكات الاتصالات في تحقيق عدة أهداف استراتيجية، تشمل تحسين كفاءة الاتصال البحري وتوفير شبكات اتصال متقدمة تدعم العمليات الملاحية وتضمن تواصلاً سلساً بين السفن والمنشآت البحرية، علاوةً على دعم قدرات الاستجابة الفورية لحالات الطوارئ البحرية من خلال تمكين الاتصال الفوري بفرق الإنقاذ والجهات المعنية.

وأفاد المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية بأنه تم الانتهاء من الخطوة الأولى في المرحلة الأولى للمشروع وهي الانتهاء من اختبار طرق بحرية محددة للكشف عن تغطية الشبكات وتحسينها وجاري العمل على الخطوات اللاحقة والمراحل للمقبلة بالتعاون والتنسيق مع شركاء المشروع.

وأوضح أن هذا المشروع يعكس التزام دبي بترسيخ مكانتها كوجهة رائدة في الابتكار البحري حيث سيسهم تركيب 4 أبراج اتصالات في توسعة التغطية الشبكية وتحسين البنية التحتية للاتصالات في كل من جزر دبي، وجزر العالم، ونخلة جبل علي، وواجهة دبي البحرية مما يعزز التجربة في هذه المواقع الحيوية.

وتشارك السلطة في معرض دبي العالمي للقوارب بعدد من المبادرات مثل كيفية الحصول على رخصة قيادة وسيلة بحرية بعد استكمال اختبارات التسجيل وكذلك تسجيل الوسائل البحرية، إلى جانب توفير غرفة للمحاكاة والتي توفير تجربة افتراضية للزوار داخل المنصة.

وفي إطار مشاركتها في المعرض، أكدت السلطة استعدادها الكامل لتقديم كافة الخدمات المطلوبة للقوارب واليخوت المشاركة، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تجربة سلسة ومتكاملة، إلى جانب تقديم تجربة غنية للزوار، تشمل عروضاً تفاعلية، ومناقشات حول أحدث التطورات في القطاع البحري.