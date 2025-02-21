33 مليار درهم صافي أرباح 6 شركات تابعة لـ «أدنوك» في 2024

حققت شركات مجموعة «أدنوك»، المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، نتائج مالية قوية لعام 2024، حيث سجّلت الشركات الست إيرادات مجمعة بقيمة 182.4 مليار درهم، وأرباحاً قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بلغت 58.7 مليار درهم، وصافي أرباح يزيد على 33 مليار درهم لعام 2024.

ووزعت الشركات الست أرباحاً نقدية سنوية بإجمالي قيمة 24.6 مليار درهم على مساهميها، بعد الحصول على موافقتهم.

ويعزز الأداء المالي القوي أساس النمو المستدام للشركات الست في سعيها المستمر إلى تنفيذ استراتيجياتها ومتابعة مبادرات متعددة الأوجه لتحقيق نمو مُربح وعوائد جذابة للمساهمين.

وحققت شركة «أدنوك للتوزيع» أرباحاً قياسية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء، بلغت 3.85 مليارات درهم للعام 2024، بزيادة قدرها 4.8% على أساس سنوي.

ويأتي هذا الأداء القوي نتيجة لزيادة كميات الوقود المباعة والنمو الملحوظ لقطاع التجزئة لغير الوقود، إضافة إلى النمو في الأسواق الدولية التي تتضمن السعودية ومصر.

كما أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 1.28 مليار درهم عن النصف الثاني من عام 2024، ومن المقرر توزيع هذه الأرباح في أبريل 2025، بعد الحصول على موافقة المساهمين.

وحققت شركة «أدنوك للحفر» نتائج مالية قياسية لعام 2024، حيث بلغت إيراداتها أكثر من 14.7 مليار درهم، بنمو نسبته 32% على أساس سنوي، فيما وصل صافي الربح للعام بأكمله إلى 4.8 مليارات درهم بزيادة بلغت 26% على أساس سنوي.

ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي توزيعات الأرباح للشركة 2.9 مليار درهم للعام 2024، ما يمثّل زيادة بنسبة 10% على عام 2023، بعد أن أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية نهائية قدرها 1.4 مليار درهم على أن يتم دفعها في أبريل 2025، بعد الحصول على موافقة المساهمين.

كما حققت «أدنوك للغاز» للعام المالي 2024 بأكمله صافي ربح بقيمة 18.35 مليار درهم، وتُرجم الأداء المالي القوي للشركة في 2024 إلى نمو قوي في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 14% على أساس سنوي لتصل إلى 31.75 مليار درهم.

وأكّد مجلس إدارة «أدنوك للغاز» توزيعات أرباحها البالغة أكثر من 12.5 مليار درهم، وذلك للعام المالي 2024، حيث قامت بتوزيعات نقدية مرحلية بقيمة 6.26 مليارات درهم في سبتمبر 2024 وسيتم دفع 6.26 مليارات درهم إضافية في شهر أبريل 2025، بعد الحصول على موافقة المساهمين.

وبلغت إيرادات شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» لعام 2024، زيادة قدرها 29% على أساس سنوي، كما بلغ صافي الربح 2.8 مليار درهم، مسجلاً زيادة بنسبة 22% على أساس سنوي، مدفوعة بالأداء الاستثنائي للشركة عبر جميع قطاعات الأعمال.

وتستهدف الشركة توزيع إجمالي أرباح بقيمة تزيد على مليار درهم للسنة المالية 2024 بالكامل، مع توصية بتوزيع أرباح بقيمة 500 مليون درهم عن النصف الثاني من 2024. ومن المتوقع أن يتم دفعها في أبريل 2025، وذلك إضافة إلى توزيعات الأرباح البالغة 500 مليون درهم عن النصف الأول من عام 2024 والتي تم توزيعها على المساهمين بالفعل.

وحققت شركة «بروج» نتائج مالية متميّزة خلال عام 2024، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 24% على أساس سنوي في صافي أرباحها ليصل إلى 4.55 مليارات درهم مدعوماً بأحجام إنتاج ومبيعات قياسية.

كما حققت الشركة هامشاً ربحياً قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 41% لعام 2024، مدفوعة بارتفاع الإيرادات السنوية بنسبة 4% إلى 22 مليار درهم.

كما تعتزم «بروج» دفع توزيعات أرباح نقدية إجمالية لعام 2024 بالكامل بقيمة 4.8 مليارات درهم، حيث قامت بتوزيع أرباح نقدية مرحلية للمساهمين بقيمة 2.4 مليار درهم عن النصف الأول من العام الماضي. ومن المخطط أن تقدِّم توزيعات نهائية قدرها 2.4 مليار درهم إضافية في أبريل 2025، بعد الحصول على موافقة المساهمين.

وحققت شركة «فيرتيغلوب» أرباحاً معدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للعام 2024 قدرها 2.4 مليار درهم، فيما بلغت إيرادات الشركة 7.3 مليارات درهم.

كما أوصى مجلس إدارة «فيرتيغلوب» بتوزيع أرباح عن النصف الثاني من عام 2024 بقيمة 458.75 مليون درهم، رهناً بموافقة المساهمين، ما يرفع إجمالي الأرباح الموزعة عن عام 2024 إلى أكثر من مليار درهم، ويشير إلى عائد بنسبة 5%.