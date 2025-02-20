مطارات دبي: ذروة سفر في هذه التواريخ.. و2.5 مليون مسافر متوقع

يستعد مطار دبي الدولي لاستقبال أكثر من 2.5 مليون مسافر خلال الفترة من 20 إلى 28 فبراير، بمتوسط يومي يصل إلى 280,000 مسافر، فيما تبلغ الذروة يوم السبت 22 فبراير بأكثر من 295,000 مسافر. وتأتي هذه الحركة الكثيفة مدفوعةً بمجموعة من الفعاليات العالمية والعطلات المدرسية في أسواق رئيسية، مما يجعلها واحدة من أكثر الفترات ازدحاماً في مطار دبي الدولي.

ولتجربة سفر سلسة، ننصح الضيوف باستخدام مترو دبي للوصول إلى المطار والتنقل بين المبنيين 1 و3. كما نود التنويه إلى أن موقف الحافلات الخاص بالواصلين إلى المبنى 1 سيكون خارج الخدمة بدءاً من 21 فبراير، ويمكن الاطلاع على خيارات النقل البديلة والجداول المحدّثة عبر موقع هيئة الطرق والمواصلات في دبي.