مؤسسة «مدينة إكسبو دبي» تطلق أكاديمية صنّاع التغيير

أطلقت مؤسسة «مدينة إكسبو دبي» أكاديمية صنّاع التغيير، وهي حاضنة للابتكار وريادة الأعمال للمبدعين الشباب، تهدف إلى تحفيز العمل على الحلول الإبداعية والمبتكرة للتحديات الاجتماعية والبيئية ذات الصلة بدولة الإمارات.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأنه عبر دعوة مفتوحة لطلاب السنة النهائية والخريجين الجدد من الجامعات في الإمارات، لتقديم أفكارهم التي يمكن تطويرها إلى مرحلة الحلول المتكاملة، يسعى البرنامج المكثف ومتعدد المراحل إلى تقديم دعم عام للمجتمع عبر تمكين الجيل القادم من العمل، وتوجيه إبداعهم وشغفهم لتحقيق نتائج واقعية إيجابية.

وتقدّم «أكاديمية صنّاع التغيير» بيئة حاضنة متكاملة ومنظمة مع تدريب صارم ودعم عملي.

وستحصل المشاريع النهائية المختارة على منح تصل إلى 50 ألف درهم، إضافة إلى التوجيه والتعريف بالمستثمرين والمساعدة في تأسيس الأعمال، بما في ذلك الترخيص والتأشيرات ومساحات العمل في «مدينة إكسبو دبي».

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة «مدينة إكسبو دبي»، يوسف كيرز: «أظهرت برامج الابتكار لدينا في (إكسبو 2020 دبي) ومؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28) الإمكانات الهائلة للشباب الإماراتي، والتي تعمل (مدينة إكسبو دبي) على دعمها بصفتنا مركزاً للروّاد والحلول الرائدة».

وأضاف: «تهدف (أكاديمية صنّاع التغيير) إلى تحفيز العقول الشابة للتوصل إلى حلول للتحديات التي نعتقد أنها ذات صلة خاصة بدولة الإمارات، ورعاية هذه الأفكار وتطويرها لتكون أعمالاً ناجحة تدفع نحو التغيير الإيجابي الملموس في المجتمع».

يشار إلى أن المجالات ذات الأولوية للأكاديمية، اختيرت بالتشاور مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، وتشمل فرص تحسين الحركة المرورية والرفاهية العقلية والتوازن بين العمل والحياة الشخصية، فضلاً عن المسؤولية البيئية والإدماج الأفضل لأصحاب الهمم وكبار السن.