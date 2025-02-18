عائدات فنادق دبي خلال 2024 ترتفع 5% إلى 18.1 مليار درهم

تجاوزت العائدات التي سجلتها الغرف الفندقية في دبي حاجز الـ18.1 مليار درهم، خلال العام الماضي 2024، مقابل 17.3 مليار درهم في 2023، بنسبة نمو بلغت نحو 5%، وذلك بحسب بيانات صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها.

وتم احتساب العائدات بناء على عدد الغرف الفندقية المشغولة بنهاية فترة المقارنة، في متوسط العائد على الغرفة الواحدة المبيعة، وعلى أساس يومي، ويُعزى الارتفاع في عائدات المنشآت الفندقية العاملة في دبي إلى ارتفاع متوسط العائد على الغرفة، فضلاً عن النمو الكبير في حجم السوق الفندقية.

ووفقاً لبيانات دائرة الاقتصاد والسياحة، فإن عدد الليالي الفندقية المحجوزة خلال عام 2024 ارتفع بنسبة 3%، ليصل إلى 43.03 مليون ليلة، مقارنة بـ41.70 مليون ليلة خلال العام السابق عليه، بينما ارتفع معدل العائد على الغرفة المتوافرة بنحو 1.5% ليسجل 421 درهماً مقارنة بـ415 درهماً.

وحقّقت دبي إنجازاً جديداً خلال عام 2024، مع استقبالها لأكثر من 18.72 مليون زائر دولي، بزيادة قدرها 9% مقارنة بعام 2023 الذي استضافت فيه 17.15 مليون زائر، لتواصل تسجيل أرقام قياسية في كل عام.

وبلغ عدد الغرف الفندقية المتاحة في دبي، مع نهاية ديسمبر الماضي، 154.016 غرفة في 832 منشأة، مقارنة بـ150.291 غرفة فندقية في 821 منشأة في عام 2023.

بدورها، حافظت مؤشرات الضيافة على أدائها المرتفع خلال عام 2024، إذ ارتفعت نسبة متوسط الإشغال الفندقي في دبي إلى 78.2%، مقارنة مع 77.4% للفترة المماثلة من عام 2023، أمّا معدل السعر اليومي فقد عكس التزام قطاع الضيافة بتلبية جميع الميزانيات والأذواق، ووصل إلى 538 درهماً، مرتفعاً بشكل طفيف عن عام 2023 الذي سجل 536 درهماً.

• عدد الغرف الفندقية المتاحة في دبي، مع نهاية ديسمبر 2024، بلغ 154 ألفاً و16 غرفة.