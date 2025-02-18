«إينوك» تفتتح 3 محطات خدمة جديدة في دبي

أعلنت «مجموعة إينوك» عن افتتاح ثلاث محطات خدمة جديدة في دبي، ليرتفع بذلك إجمالي عدد محطات خدمة «إينوك» العاملة في الإمارة إلى 141 محطة خدمة، و206 محطات في مختلف أنحاء الدولة، وذلك بعد الأداء القوي الذي سجّلته المجموعة العام الماضي.

ويأتي افتتاح المحطات الجديدة في إطار خطة المجموعة للتوسّع بعيد الأمد في محطات الخدمة، التي تهدف إلى توفير حلول طاقة مستدامة ومتكاملة وفق المستويات العالمية، فضلاً عن تعزيز مكانة المجموعة كمزوّد لحلول الطاقة المبتكرة والمستقبلية.

وتحظى المحطات الثلاث الجديدة بمواقع استراتيجية في كل من مشرف، ومردف، وشارع الخميلة، لتوفير أقصى قدر من الفائدة والراحة للركاب والمقيمين.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، سيف حميد الفلاسي: «يتطلّب اقتصاد دبي المزدهر قطاع خدمات يتّسم بالمرونة لتلبية الاحتياجات المتزايدة لعدد سكانها المتنامي وتعزيز البنية التحتية لقطاع بيع الوقود بالتجزئة، ونحن ملتزمون بالمساعدة على تلبية احتياجات دولة الإمارات الطموحة من الطاقة، وتعزيز حضورنا في قطاع التجزئة، ما يدفعنا إلى التخطيط بشكل استراتيجي لتوسعة عملياتنا».