طيران الإمارات تعزز خدمتها إلى روما برحلة يومية ثالثة

أعلنت طيران الإمارات عن إعادة تشغيل رحلتها اليومية الثالثة بين دبي وروما اعتباراً من 1 يونيو 2025، وستسهم هذه الرحلة في إضافة أكثر من 2530 مقعداً أسبوعياً بين المدينتين، لمواكبة الطلب المتزايد وتوفير مرونة أكبر للمسافرين أثناء التخطيط لرحلاتهم.

وستشغل الناقلة الرحلة الثالثة بطائرتها البوينج -300ER777، حيث ستغادر الرحلة "ئي كيه 99" من دبي الساعة 03:30 لتصل إلى روما الساعة 07:40، فيما ستقلع رحلة العودة "ئي كيه 100" من روما الساعة 11:30 لتصل إلى دبي الساعة 19:20. (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لدبي وروما).

وجاء اختيار توقيت الرحلة الإضافية لتوفير اتصال أفضل للمسافرين إلى الوجهات الشهيرة عبر شبكة طيران الإمارات، بما في ذلك ملبورن، وسيدني، وبانكوك، وكوالالمبور، ومومباي، وكراتشي، ووجهات رئيسية أخرى في منطقة آسيا والمحيط الهندي.

وسوف توفر الرحلة اليومية الثالثة لطيران الإمارات بين دبي وروما للمسافرين 8 أجنحة في الدرجة الأولى، و42 مقعداً يمكن تحويله إلى سرير مستو في درجة الأعمال، و310 مقاعد في الدرجة السياحية.

ويمكن للمسافرين الاستمتاع بخدمة طيران الإمارات الحائزة جوائز ومنتجاتها الرائدة في الصناعة على الأرض وفي الأجواء في جميع الدرجات، فضلاً عن أشهى الأطباق المستوحاة من المنطقة مثل مقبلات المأكولات البحرية والدجاج مع الفريجولا بومودورو والآفوغاتو آل كافيه على الطريقة الإيطالية.

كما يوفر نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصال والترفيه ice أكثر من 6500 قناة ترفيهية عند الطلب بأكثر من 40 لغة، بما في ذلك الأفلام والوثائقيات الإيطالية الشهيرة، بالإضافة إلى أفلام هوليوود والبرامج التلفزيونية مع الترجمة باللغة الإيطالية، والمزيد.

أكثر من ثلاثة عقود

وتخدم طيران الإمارات إيطاليا منذ أكثر من ثلاثة عقود، حيث أطلقت أولى رحلاتها إلى روما في العام 1992.

واليوم، تشّغل الناقلة رحلات أيضاً إلى ميلانو وفينيسيا وبولونيا، على متن 42 رحلة أسبوعياً بمزيج من طائرات البوينج 777 والإيرباص A380، بالإضافة إلى رحلة مباشرة بين ميلانو ومطار جون إف كينيدي نيويورك بطائرات الإيرباص A380.

ومن المقرر أيضاً أن تشغّل طيران الإمارات أحدث طائراتها من طراز الإيرباص A350 على رحلاتها إلى بولونيا في الأشهر المقبلة.

وبخلاف عملياتها، ترعى طيران الإمارات نادي إيه سي ميلان منذ عام 2007، حيث عززت الروابط بين جمهور الروسونيري في جميع أنحاء العالم وفريقهم المفضل.