بنك الشارقة مدير اكتتاب قرض لـ «دايو للهندسة»

أعلن بنك الشارقة توليه دور المنظم الرئيس المفوض ومدير الاكتتاب لقرض مشترك بقيمة 155 مليون دولار، لمصلحة «شركة دايو للهندسة والإنشاءات الكورية».

وأكد الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة، محمد خديري، أن ترتيب هذا القرض المشترك يعكس الرؤية الاستراتيجية للبنك في دعم شركات المقاولات العالمية عبر حلول تمويلية مخصصة تتجاوز أسواقها المحلية، كما يعزز مكانة البنك في الأسواق الدولية عبر تقديم حلول مالية مبتكرة.

من جانبه، قال رئيس القسم الدولي والمؤسسات المالية في بنك الشارقة، هيثم مصطفى، إن الصفقة إضافة جديدة لإنجازات البنك في تقديم خدمات مالية واستشارية للشركات متعددة الجنسيات.