ساكاوي: الإمارات أكبر سوق للصادرات اليابانية بالمنطقة

توقّعت مؤسسة «مايكو إنترابرايز» اليابانية المنظمة لمعرض «اليابان/كيوتو التجاري»، الذي تنطلق فعاليات نسخته الثانية في مركز دبي التجاري العالمي غداً، أن تشهد الفترة المقبلة نمواً قوياً في أحجام التبادل التجاري وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بين دولة الإمارات واليابان.

وقالت الرئيس التنفيذي لمؤسسة «مايكو إنتربرايز»، رئيسة اللجنة التنفيذية لمعرض اليابان التجاري، ماي ساكاوي، إن الإمارات تُشكل أكبر سوق للصادرات اليابانية في الشرق الأوسط بإجمالي صادرات 11.3 مليار دولار (41.5 مليار درهم) خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2024، وبنسبة 45% من تجارة اليابان مع دول الشرق الأوسط، والتي بلغت 24.7 مليار دولار.