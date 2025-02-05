«تعاونية الاتحاد» تخفّض أسعار 3000 سلعة حتى 50%

أعلنت تعاونية الاتحاد، أمس، تخصيص سبع حملات ترويجية خلال فبراير الجاري، تشمل خصومات تصل نسبتها إلى 50% على 3000 سلعة مختارة، بجميع فروع التعاونية في إمارة دبي، وعبر متجرها الإلكتروني الذكي، مشيرة إلى أن أولى حملات التخفيضات بدأت منذ الأول من فبراير الجاري.

وقال مدير أول قسم الإعلام في تعاونية الاتحاد، شعيب الحمادي، إن «التعاونية تسعى دائماً إلى تقديم قيمة مضافة لعملائها، مع التركيز على تحسين تجربتهم وتوفير عروض استثنائية كجزء من استراتيجياتها المستمرة لتحقيق الرضا التام للمتسوقين».

وأضاف: «(التعاونية) لديها خطط شهرية وسنوية لإسعاد المستهلكين، وجميعها تتماشى مع المواسم المختلفة، حيث تسعى بشكل دائم إلى طرح العروض الترويجية التي تشتمل على خصومات تلبي احتياجات أفراد المجتمع بكل شهر»، لافتاً إلى أن حملات فبراير واسعة ومتنوعة، وتشمل خصومات عدة، كما تركز على منتجات فصل الشتاء والاستعداد لشهر رمضان، إضافة إلى التخفيضات على السلع الاستهلاكية والغذائية وغير الغذائية المختارة.

وأوضح الحمادي أن الحملات تشمل خصومات على العديد من المنتجات منها المجمدات، واللحوم، والدجاج، ومستلزمات الشواء، إضافة إلى أصناف مختارة من الخضراوات والفواكه، والعصائر والمياه، ومنتجات الألبان، والحلويات، والبهارات، والأرز، والزيت، والعطور، وألعاب الأطفال ومستحضرات التجميل، وغيرها من المنتجات.

وأضاف أن «التعاونية» أتاحت خيارات الطلب لجميع عروضها عبر متجرها الإلكتروني.