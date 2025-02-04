«الاتحاد لائتمان الصادرات» تنضم إلى «اعرف عميلك»

أعلنت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، أمس، عن انضمامها، كأول شركة في مجالها، إلى منصة تبادل بيانات المتعاملين «اعرف عميلك» (KYC) القائمة على تقنية الـ«بلوك تشين».

وتُعدّ المنصة مبادرة تقودها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وتهدف إلى تسهيل ممارسة الأعمال، وتعزيز امتثال الشركات لمعايير «اعرف عميلك»، إضافة إلى تحسين جودة بيانات المتعاملين في الدولة، وتعزيز التوسّع المستقبلي لشبكة «اعرف عميلك» واستخدامها كمنظومة موثوقة لبيانات المتعاملين.

وقالت الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، رجاء المزروعي: «نفخر بكوننا شركة ائتمان الصادرات الأولى التي تنضم إلى منصة (اعرف عميلك) في دولة الإمارات، إذ تمثّل هذه الخطوة نقلة نوعية نظراً إلى كفاءة هذه المنظومة في تحسين عمليات التحقق من هوية المتعاملين وتوحيد إجراءاتها بالاعتماد على تقنية الـ(بلوك تشين)».

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أحمد الفلاسي: «يسرنا الترحيب بشركة الاتحاد لائتمان الصادرات كأول مؤسسة تأمينية تنضم إلى منصة (اعرف عميلك)، حيث تجسّد هذه الخطوة التزام الشركة بزيادة سلاسة ممارسة الأعمال وتعزيز معايير الامتثال لمتطلبات (اعرف عميلك)».

وأضاف أن «هذه المنصة تعمل على تيسير الوصول إلى الخدمات المصرفية والمالية والتأمينية، وتعزيز التعاون التنظيمي وضمان الامتثال الصارم لمعاييرها».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «نوربلوك»، أستيانكس كاناكاكيس، «تتيح منصة تبادل بيانات المتعاملين (اعرف عميلك) نسخة موحدة لكل ملف متعامل، لتحسِّن بذلك جودة البيانات، وتعزز الشفافية وتدعم جهود المؤسسات في مواجهة الجرائم المالية، وتبسط تبادل البيانات وتسهِّل التعاون»، مشيراً إلى أن المنصة تستخدم تقنية «فيدس» (Fides) من «نوربلوك». يُذكر أن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي أطلقت منصة تبادل بيانات المتعاملين «اعرف عميلك» القائمة على تقنية الـ«بلوك تشين» في عام 2020 بهدف تسهيل عمليات نقل وتبادل البيانات بين مختلف الشركات والبنوك في الإمارة، بالشراكة مع مجموعة من البنوك الأعضاء المؤسسين.