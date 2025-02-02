غرفة دبي العالمية تستقطب 207 شركات في 2024

نجحت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، خلال العام 2024، باستقطاب 207 شركات متنوعة ما بين متعددة الجنسيات وصغيرة ومتوسطة مقارنة بـ 133 شركة تم استقطابها خلال 2023، بنمو قدره 56% في عدد الشركات التي تم جذبها إلى دبي من قبل الغرفة.

وشملت قائمة الشركات التي استقطبتها الغرفة خلال العام الماضي 51 شركة متعددة الجنسيات، مقارنة بـ 33 شركة في 2023، بنمو بنسبة 55%، و156 شركة صغيرة ومتوسطة في 2024 بزيادة بلغت 56% مقارنة مع 100 شركة تم استقطابها خلال 2023.

ونجحت غرفة دبي العالمية في 2024، بدعم توسع 114 شركة محلية إلى أسواق عالمية جديدة، بنمو بنسبة 48% مقارنة بـ 77 شركة محلية تم دعم توسعها في العام 2023.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية: إن النتائج المحققة خلال العام 2024، تعكس أهمية الجهود المبذولة لتعزيز جاذبية دبي الاستثمارية عالمياً، ودعم نمو مجتمع الأعمال المحلي على الساحة الدولية.

وأوضح أن شبكة المكاتب الخارجية التابعة لغرفة دبي العالمية، تلعب دوراً حيوياً في استعراض الفرص الواعدة التي تزخر بها دبي أمام المستثمرين الدوليين، ودعم الشركات متعددة الجنسيات للاستفادة من المقومات التنافسية المتكاملة التي تتمتع بها دبي، بالتزامن مع تطوير قدرات الشركات العاملة في الإمارة على توسيع أعمالها في أهم الأسواق الدولية.

وقامت الغرفة خلال العام الماضي، بافتتاح مكتبين خارجيين في كل من كازاخستان وكولومبيا، ليرتفع عدد المكاتب التمثيلية الخارجية لغرفة دبي العالمية إلى 33 مكتباً، مما يعزز من جهود جذب الاستثمار الأجنبي، ودعم الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها في استكشاف فرص اقتصادية وتجارية جديدة في الأسواق العالمية الواعدة.

وبهدف تعزيز التعاون الدولي، استقبلت الغرفة خلال العام الماضي 182 وفداً زائراً بمشاركة 500 مشاركاً، كما شاركت الغرفة في 127 فعالية دولية في 78 مدينة ضمن 50 دولة.

وفي إطار مبادرة "آفاق جديدة للتوسع الخارجي"، نظمت غرفة دبي العالمية خلال العام الماضي، بعثات تجارية إلى كل من إندونيسيا وفيتنام، بالإضافة إلى السنغال والمغرب، إلى جانب صربيا وتركيا، وأوغندا وتنزانيا، وتم خلالها تنظيم أكثر من 2,205 اجتماعات ثنائية للأعمال بين الشركات المشاركة مع نظرائها في تلك الأسواق، وذلك بنمو 88% في عدد اجتماعات الأعمال الثنائية مقارنة بالعام 2023.