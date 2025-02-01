"كريبتو دوت كوم": خلال عامين سيكون بإمكان الناس بالإمارات استخدام العملات الرقمية في معاملاتهم اليومية

استضافت فعاليات الدورة الثامنة من "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال" الملهم والمبتكر العالمي نيكي سكين في جلسة حوارية حول عقلية وادي السيليكون وأسرار بناء شركات ناجحة، وجمع المهرجان، الذي ينظمه مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، جمهوره مع محمد الحكيم أول عربي يشغل منصب رئيس العمليات في "كريبتو دوت كوم" في الإمارات، حيث توّقع أنه "خلال العامين المقبلين، سيكون بإمكان الناس في الإمارات استخدام العملات الرقمية في معاملاتهم اليومية".

في جلسة "عقلية وادي السيليكون: لعب منظم وانتصارات مدروسة"، التي استضافتها منصة "المؤسسين" شارك نيكي سكين رؤيته حول أساليب النجاح في الشركات الناشئة، مؤكداً أن ريادة الأعمال لا تعتمد على الصدفة، بل على التخطيط الاستراتيجي واتخاذ قرارات مبنية على البيانات، حيث قال: "الشركات التي تحقق استدامة ونمواً مستمراً هي تلك التي تفهم البيانات وتحللها لتوجيه قراراتها". وأوضح سكين أن النجاح يتطلب التجريب المستمر وتقبل الفشل كجزء من رحلة الابتكار، مشيراً إلى أن الشركات الكبرى في وادي السيليكون تختبر النماذج الأولية مبكراً لضمان فعاليتها قبل طرحها في السوق.

كذلك أوضح سكين "أن أحد العوامل الرئيسية التي تجعل من وادي السيليكون مركزاً عالميًا للابتكار هو الثقافة القائمة على التعاون والمشاركة، فعلى الرغم من التنافس الشديد بين الشركات، إلا أن هناك بيئة مفتوحة لتبادل المعرفة والخبرات، حيث يتعاون رواد الأعمال مع الموجهين والمستثمرين والمطورين لتطوير أفكارهم وتحقيق النجاح المشترك".

أما جلسة "مستقبل العملات الرقمية"، التي استضافتها منصة "التأثير" فقدم خلالها الإماراتي محمد الحكيم، تصريحاً خاصاً لجمهور المهرجان، توقع فيه أنه: "خلال العامين المقبلين، سيكون بإمكان الناس في الإمارات استخدام العملات الرقمية في معاملاتهم اليومية، سيشترون بالكريبتو قهوتهم ويدفعون إيجاراتهم والفواتير، وأقول في الإمارات؛ لأنها توفر بيئة آمنة وتنظيمية ومرنة للاستثمار في هذا المجال".

وتحدث الحكيم عن التحولات الكبرى في مجال العملات الرقمية وتأثيرها المتوقع على الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى ضعف التواجد العربي في هذا المجال، الأمر الذي حفزه للدخول مجال العملات الرقمية.

وأكد ضرورة توفير المعرفة الرقمية للأجيال الجديدة، بقوله: "العملات الرقمية أصبحت لغة مالية جديدة، لكن الكثيرين لا يعرفون عنها إلا القليل، وفكرنا في كريبتو دوت كوم أن نتواصل مع وزير التعليم في الإمارات لإدارج العملات الرقمية في المناهج الدراسية، فالجيل الجديد متحمس للغاية، كذلك أطلقنا جامعة كريبتو للعملات الرقمية، حيث يمكن للجميع الانضمام مجاناً للتعلم، وقريباً سيكون المحتوى متاحاً باللغة العربية".

وتطرق الحكيم للحديث عن الابتكارات التي تساهم في تسهيل تبني العملات الرقمية، مثل اتفاقهم مع شركة "ماستر كارد" لإطلاق بطاقة كريبتو تمكّن مستخدمها من الدفع بالعملات الرقمية بعد تحويلها لعملات تقليدية، كالدولار والدرهم.