1.95 مليار درهم صافي استثمار الأجانب في «دبي المالي» منذ بداية 2025

تجاوز صافي استثمارات الأجانب (غير العرب) في الأسهم المدرجة بسوق دبي المالي، حاجز 1.95 مليار درهم، منذ بداية تداولات عام 2025 حتى نهاية تعاملات أمس، بدعم من جاذبية الأسواق المحلية وقوة الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع خطط الأسواق لتحقيق أهدافها الطموحة وضمان تنافسيتها عالمياً.

وأظهرت بيانات لسوق دبي تحقيق المستثمرين الأجانب، مشتريات في الأسهم بقيمة 59.82 مليار درهم خلال فترة الرصد، مقابل مبيعات بنحو 57.87 مليار درهم، بصافي استثمار 1.95 مليار درهم كمحصلة شراء.

وبحسب البيانات، وصلت مشتريات المستثمرين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في سوق دبي إلى نحو 9.94 مليارات درهم خلال فترة الرصد، مقابل مبيعات بنحو 9.84 مليارات درهم بصافي 100 مليون درهم (محصلة شراء)، فيما بلغت مشتريات المستثمرين العرب نحو 7.22 مليارات درهم، مقابل مبيعات بنحو 7.48 مليارات درهم بصافي 260 مليون درهم (محصلة بيع). وقفز مؤشر سوق دبي بنسبة 0.63% بما يعادل 32.98 نقطة منذ بداية العام الجاري، بالغاً مستوى 5191.65 نقطة في نهاية أولى جلسات الأسبوع الأخير من يناير 2025، مقارنة بإغلاق ديسمبر الماضي عند 5158.67 نقطة.

وقال المستشار المالي، محمود عطا، إن توفير سوق دبي فرص استثمار واعدة للمستثمرين، خصوصاً الأجانب، دفعهم لضخ المزيد من الاستثمارات، لاسيما بعد تعزيز مكانته كأبرز سوق مالي، من حيث العائد ومكرر الربحية المنخفض.