دبي الأولى عالمياً في الطلب على الإقامات الفندقية خلال ديسمبر 2024       

حلّت دبي في المركز الأول كأكثر وجهة عالمية طلباً على الإقامات الفندقية، خلال ديسمبر العام الماضي، وفقاً لـ«مؤشرات غوغل للسفر»، واستناداً إلى عدد مرات البحث عن وجهات من الأسواق الدولية حول العالم.

وبحسب البيانات، تفوقت مدينة دبي في مؤشر البحث عن إقامات فندقية على وجهات عالمية، مثل لندن وباريس ونيويورك وبانكوك وطوكيو وبرشلونة، وغيرها من وجهات دولية، مسجلة 100 نقطة في المؤشر، كما جاءت الإمارة أيضاً ضمن قائمة أهم الوجهات السياحية في العالم نمواً في معدلات الطلب.

وحلت دبي في المركز الثاني عالمياً في مؤشر الطلب على رحلات الطيران.

وأظهرت البيانات أن الإمارة واصلت طوال العام الماضي تسجيل معدلات طلب قوية، إذ حلت في المراكز الثلاثة الأولى طوال أشهر السنة في مؤشري الطلب على الإقامات الفندقية ورحلات الطيران.

وجاءت دبي في المركز الأول كأكثر وجهة طلباً لدى السياح من السوق الهندية، بينما حلت في المركز الثاني كأكثر وجهة طلباً لدى السياح البريطانيين بعد مدينة نيويورك خلال ديسمبر، وسجل مؤشر الطلب على رحلات الطيران من دبي وإليها مستويات نمو أكبر مقارنة بالعام الماضي.

وتقدّم أداة «مؤشرات السفر» من «غوغل» صورة واضحة عن أهم مصادر الطلب على وجهة سياحية ما، وأبرز الوجهات التي يُظهر المسافرون اهتماماً بزيارتها.

وحققت دبي مستويات أداء قوية في الطلب السياحي، خلال ديسمبر الماضي، بالتزامن مع موسم الأعياد ومناسبة رأس السنة، إذ تصدرت الإمارة قائمة أكبر وأبرز الوجهات السياحية في العالم من حيث مستويات الإشغال الفندقي خلال ديسمبر 2024، مع وصول المعدل العام لإشغال المنشآت الفندقية في الإمارة إلى 80.2%، وفقاً لبيانات صادرة عن شركة «أماديوس» المتخصصة في خدمات وحلول تكنولوجيا السياحة والسفر.

وشهدت دبي زخماً كبيراً في الطلب خلال ديسمبر 2024، حيث ذكرت مجموعة «كوستار» المتخصصة في بيانات وتحليلات أسواق الفنادق، ومقرها الولايات المتحدة، لـ«الإمارات اليوم» أن أداء الفنادق في دبي تخطى أداء أبرز الوجهات السياحية في العالم، إذ سجلت السوق الفندقية في دبي مستويات أداء قوية خلال ليلة رأس السنة، مع وصول المعدّل العام للإشغال الفندقي إلى 93.7%. وأظهرت أحدث الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة وأعداد الزوّار الدوليين، الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة استقطاب الإمارة 16.79 مليون سائح دولي خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2024، مقارنة بـ15.37 مليون سائح خلال الفترة ذاتها من عام 2023، بنسبة نمو بلغت نحو 9%.

• دبي حلّت في المراكز الثلاثة الأولى، طوال العام الماضي، في الطلب على الإقامات الفندقية ورحلات الطيران.

• الوجهات الدولية الأكثر طلباً على الإقامات الفندقية (ديسمبر 2024)

1- دبي

2- لندن

3- باريس

4- نيويورك

5- بانكوك

6- طوكيو

7- بونتا كانا

8- روما

9- أمستردام

10- برشلونة