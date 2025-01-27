عقاريون: «الوحدات الذكية» أبرز توجهات السوق العقارية في 2025

قال عقاريون إن الأسواق المحلية تشهد، خلال الفترة الأخيرة، نمواً لافتاً في الطلب على الوحدات العقارية المدعمة بالتقنيات الذكية، ما حفز العديد من شركات التطوير العقاري على طرح مشروعات مختلفة تتضمن تلك الأنماط العقارية، لافتين إلى عوامل دعمت الإقبال عليها، مثل التنافسية، وتسهيلات السداد، وتنوع المشروعات، فضلاً عن تزايد ثقة المتعاملين من مختلف الجنسيات بجدوى الاستثمار العقاري، وتزايد الاهتمام من قبل المتعاملين.

وأشاروا لـ«الإمارات اليوم»، على هامش معرض الشارقة العقاري «إيكرس 2025»، الذي اختتم فعالياته أخيراً في مركز «إكسبو» للمعارض والفعاليات بالشارقة، إلى أن تلك الوحدات الذكية شهدت نمواً في الطلب يُقدر بنحو 40% منذ بداية عام 2025، فيما يتوقع أن تكون أبرز توجهات السوق العقارية خلال العام الجاري مع تسجيل طلبات مسبقة بشأنها.

وقال مدير العمليات في «مجموعة المروان للتطوير»، محمد عامر الزعيم، لـ«الإمارات اليوم»: «تشهد الأسواق نمواً لافتاً في الطلب على الوحدات العقارية ذات الأنماط الذكية، والتي تعتمد تقنيات ذكية لإدارة الخدمات وترشيد الطاقة».

وأضاف أن «العقارات الذكية شهدت نمواً في الطلب يُقدر بنحو 40%، منذ بداية العام الجاري، في وقت يُعدّ التوجه نحو أنماط ذكية في العقارات من أبرز توجهات السوق العقارية خلال عام 2025».

وأكد أن «الأسواق العقارية المحلية تشهد انتعاشاً كبيراً بشكل عام، ما حفز الشركات على التنافس بمشروعات ذات قيمة مضافة بمعدلات أكبر، ومن ضمنها الوحدات العقارية الذكية، التي تواكب بدورها معايير الاستدامة، ما يوفر خدمات أفضل للمتعاملين».

وأشار إلى مجموعة عوامل دعمت الطلب على هذه النوعية من الوحدات العقارية الذكية، منها التنافسية، وطرح باقات تسهيلات في السداد للمتعاملين، وتنوع المشروعات المطروحة، التي تشمل وحدات مدعمة بتقنيات ذكية ومستدامة.

من جهته، أكد المدير العام للمبيعات والتسويق في شركة «أجمل مكان» للتطوير العقاري، فريد جمال، أن «الطلب على الوحدات المدعمة بتقنيات ذكية، من ضمن أبرز التوجهات الحالية في القطاع العقاري حالياً، إذ أصبحت تشهد طلباً كبيراً مسبقاً عليها».

وقال: «نمو الطلب على تلك الوحدات يؤشر إلى كون المتعاملين أصبحوا أكثر انتقائية في الإقبال على الوحدات العقارية، مع تزايد الثقة بمعدلات أكبر في الاستثمار العقاري»، لافتاً إلى أن «الوحدات الذكية والمشروعات المستدامة أصبحت من ضمن الاهتمامات المفضلة لدى العديد من المتعاملين، مدعومة بتنوع المشروعات المطروحة، التي تواكب تلك التوجهات في السوق، لاسيما في ظل توافر تسهيلات تنافسية مختلفة من شركات التطوير العقاري».

وتابع: «لم يقتصر الطلب على المشروعات الذكية والمستدامة على المقيمين في الدولة من جنسيات عربية وخليجية فقط، بل شمل مستثمرين من مختلف دول العالم، لاسيما مع كون السوق الإماراتية من الوجهات المفضلة للاستثمار العقاري للعديد من الجنسيات».

في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة ألف العقارية»، عيسى عطايا، إن «ارتفاع التنافسية في الأسواق العقارية عزّز من تنوع المشروعات التي تواكب توجهات المستثمرين، ومن أبرز تلك التوجهات، المشروعات العقارية المدعمة بتقنيات ذكية تتماشى مع معايير الاستدامة، لاسيما في إدارة وترشيد موارد الطاقة، وتسهيل إدارة خدمات ومرافق الوحدات العقارية».

وأضاف: «من المتوقع أن يستمر الطلب المرتفع على هذه النوعية من الوحدات، خلال العام الجاري وبمعدلات مماثلة للعام الماضي، وذلك مع تزايد ثقة المتعاملين من مختلف الجنسيات بجدوى الاستثمار العقاري في أسواق الدولة، إضافة إلى توافر تنوع كبير وجودة مرتفعة بالمشروعات العقارية تلبي مختلف توجهات المستثمرين والمشترين النهائيين، ومن ضمنها الوحدات الذكية والمواكبة لمعايير الاستدامة».

ترشيد الطاقة وتسهيل إدارة المرافق

قال الوسيط العقاري، أحمد بكر، إن «الوحدات العقارية الذكية تُعدّ من أبرز توجهات الأسواق العقارية خلال الفترة الحالية، إذ تشهد ارتفاعاً في الطلب يقدر بنحو 40% منذ بداية العام الجاري، ومقارنة بالربع الأول من عام 2024».

وأضاف: «يرجع نمو الطلب إلى كون تلك النوعية من الوحدات العقارية تتيح خدمات ذات قيمة مضافة أكبر، وتواكب معايير الاستدامة، عبر ترشيد استخدام وإدارة موارد الطاقة، وتسهيل إدارة المرافق عبر تطبيقات ذكية وأجهزة استشعار وأنظمة تقنية».

وأكد أن الوحدات الذكية تواكب توجهات الاستثمار العقاري العالمي، في وقت تمتاز السوق المحلية بتنوع كبير في المشروعات، التي تتيح تلك الوحدات، إضافة إلى منافسة سوقية توفر تسهيلات سداد مختلفة للمستثمرين والمشترين.

عقارات ذكية

يرتكز مفهوم الوحدات العقارية الذكية حول المشروعات التي توفر وحدات عقارية تعتمد على أنظمة تكنولوجية، تتيح استخدام التطبيقات الذكية عن بُعد في إدارة مرافق الوحدات، فضلاً عن استخدام أجهزة استشعار ذكية في الوحدات لإدارة الطاقة، سواء أنظمة الإضاءة في ممرات البنايات، أو داخل الوحدات نفسها، وأجهزة تكييف الهواء، إضافة إلى متابعة وإدارة خدمات المنازل عبر تطبيقات ذكية.