«ديوا» تستقبل وفداً فنلندياً

استقبل العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، سعيد محمد الطاير، وفداً رفيع المستوى برئاسة المديرة العامة لقسم إفريقيا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية في وزارة الخارجية الفنلندية، آنا-كايسا هيكينين.

وأفادت «ديوا»، في بيان، أمس، بأن الوفد ضم ممثلين عن شركات بارزة ومؤسسات بحثية، ومنظمات حكومية تغطي قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والحلول الذكية، واللوجستيات، والتقنيات المتطورة، فيما هدفت الزيارة إلى تعزيز العلاقات الثنائية، واستكشاف فرص التعاون في مجالات الاستدامة والابتكار والتكنولوجيا، ومناقشة مجالات الاهتمام المشترك، بما يتماشى مع التزام الهيئة بتعزيز قطاعات الطاقة النظيفة والمياه في دبي.