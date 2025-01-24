7 جوائز ذهبية وفضية لـ «الطيران المدني» من «ستيفي»

حصدت الهيئة العامة للطيران المدني سبع جوائز ضمن «جوائز ستيفي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2025»، من بينها أربع جوائز ذهبية وثلاث جوائز فضية، في إنجاز قالت الهيئة عنه إنه يعكس التزامها بالتميّز والابتكار.

وبحسب «الطيران المدني»، شملت الجوائز الذهبية: جائزة «قائد الاستدامة الأكثر ابتكاراً لهذا العام»، التي نالها المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي، وجائزة «الإدارة المبتكرة في الحكومة» للجهات التي تضم أكثر من 100 موظف، وجائزة «الابتكار في العلاقات الإعلامية، الاتصالات المؤسسية، علاقات المستثمرين، والعلاقات العامة»، وجائزة «فريق التكنولوجيا الأكثر ابتكاراً لهذا العام».

بدورها، شملت الجوائز الفضية: جائزة «قائد الفكر لهذا العام» التي حصل عليها أيضاً المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي، وجائزة «برنامج الاستدامة الأكثر ابتكاراً للشركات»، وجائزة «المساهمة الفردية المتميزة في الاستدامة» وفازت بها المهندسة مريم البلوشي.