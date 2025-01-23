«الإمارات دبي الوطني» يفوز بجائزتين

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، أمس، فوزه بجائزتين مرموقتين ضمن جوائز مجلة «ذا بانكر» 2024، حيث حصل البنك على جائزة «بنك العام في دولة الإمارات العربية المتحدة 2024»، بما يسلط الضوء على مكانته الرائدة في القطاع المصرفي الإماراتي شديد التنافسية.

كما حصل البنك على جائزة «أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة»، تقديراً لالتزامه بتقديم أفضل الخدمات المصرفية الخاصة العالمية لعملائه المميزين، مع التركيز القوي على استراتيجيات الاستثمار الفائقة، ومجموعة شاملة من الاستشارات الاستثمارية وحلول إدارة الثروات، والخدمة المتميزة للعملاء.