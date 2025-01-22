«الإمارات للشحن الجوي» تخرِّج الدفعة الأولى من «القيادة التنفيذية»

أعلنت «الإمارات للشحن الجوي»، ذراع الشحن التابعة لشركة «طيران الإمارات»، عن تخريج الدفعة الأولى من برنامج القيادة التنفيذية، المصمم خصيصاً لمديري الشحن ذوي الأداء العالي في الشركة، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تبدأ الدورة الثانية، في أبريل المقبل، مع مجموعة جديدة من المرشحين.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن البرنامج ينطوي على تزويد المرشحين بالأدوات التي يمكنهم تطبيقها في وظائفهم المباشرة، وكذلك في المرحلة التالية من حياتهم المهنية، مع التركيز على العمليات المستقبلية واتجاهات الصناعة، مثل استخدامات الذكاء الاصطناعي، ودمج الابتكار، وتحسين العمليات الحالية، وتنفيذ مبادرات الاستدامة المؤثرة.

ويسهم البرنامج في إعداد الكفاءات بشكل أفضل ليصبحوا قادة فاعلين في المستقبل، ما يسهم في تعزيز النمو الشخصي والمهني.

وقال نائب رئيس أول «طيران الإمارات» لدائرة الشحن، بدر عباس: «يشكل موظفونا جوهر نجاحنا، وباعتبارنا واحدة من جهات العمل المفضلة، فإننا نستقطب أفضل المواهب في الصناعة، ونسعى لتطويرها والحفاظ عليها، وهو ما يحتاج إلى تعزيز فرص التطوير التي تصقل المهارات، وترفع من مستوى التنمية الشخصية».