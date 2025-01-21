موظف «ديوا» الافتراضي «رمّاس» يجيب عن مليونَي استفسار خلال 2024

أسهم استثمار هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) لأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في تعزيز كفاءة وإنتاجية موظف الهيئة الافتراضي «رمّاس»، وارتفاع عدد الاستفسارات التي أجاب عنها بنسبة 10% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2023.

وأجاب «رمّاس» خلال عام 2024 عن مليونَي استفسار، ما يرفع عدد الاستفسارات التي أجاب عنها منذ إطلاقه إلى أكثر من 10.6 ملايين استفسار.

ويمتاز «رمّاس» بقدرته الفائقة على التفاعل مع المستخدمين وفهم احتياجاتهم واستفساراتهم بطريقة أفضل، ومن ثم اتخاذ القرار اللازم للإجابة والرد بشكل دقيق وفوري باللغتين العربية والإنجليزية، مع ضمان تجربة استخدام آمنة وفاعلة، وإضافة إلى قدرته على التعلم، يقدم «رمّاس» 11 خدمة إجرائية، مثل: خدمة «الدفع السهل» وعروض «متجر ديوا»، إضافة إلى معلومات عن 200 خدمة وخاصية لجميع فئات المعنيين بمن فيهم المتعاملون، والمطورون، والموردون، والشركاء، وغيرهم.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نوظف الذكاء الاصطناعي التوليدي في مختلف مجالات عمل الهيئة لتعزيز الكفاءة والإنتاجية والجودة، وترسيخ ريادتنا محلياً وعالمياً، وتوفير قيمة مضافة لجميع المعنيين، والارتقاء بسعادتهم وجودة حياتهم. كما تتسم أنظمة الذكاء الاصطناعي المعتمدة في مختلف عمليات الهيئة بالأمان والشفافية والموثوقية».