«ميدان» تمنح عقداً بـ 529 مليون درهم لتنفيذ «نايا في ديستريكت ون»

أعلنت شركة «ميدان»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، أمس، منحها عقداً بقيمة 529 مليون درهم إلى «شركة بهاتيا للمقاولات العامة»، وذلك لأعمال بناء مشروع «نايا في ديستريكت ون» السكني، الذي يستلهم أجواءه من حياة المنتجعات في «مدينة محمد بن راشد آل مكتوم».

ويضم المشروع الجديد، المتوقع اكتماله في الربع الثالث من عام 2027، ثلاثة أبراج سكنية تتزين أسطحها بالحدائق الخضراء، وتضم بمجملها 456 شقة مكونة من غرفة نوم واحدة واثنتين وثلاث وأربع غرف نوم، وفلل «اللاغون».

وأفادت «ميدان»، في بيان، بأن شركة «بهاتيا» ستشيد الأبراج الثلاثة، الأول المكون من أرضي و20 طابقاً، والثاني المكون من أرضي و12 طابقاً، والثالث من أرضي و16 طابقاً، إضافة إلى المرافق العامة المخصصة للسكان.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «دبي القابضة للعقارات»، خالد المالك: «يرسي مشروع (نايا في ديستريكت ون)، معياراً جديداً للمشاريع السكنية في دولة الإمارات، بفضل تصميمه المتطور ومرافقه المتميزة، كما يتيح لقاطنيه فرصة للتواصل مع الطبيعة وخوض تجربة عيش راقية أقرب إلى حياة المنتجعات».

وأضاف: «يسرنا التعاون مع شركة مرموقة مثل (بهاتيا للمقاولات العامة)، لتجسيد رؤيتنا لهذا المشروع على أرض الواقع، وإثراء المشهد العقاري النابض لمدينة دبي».

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة «بهاتيا للمقاولات العامة»، أجاي بهاتيا، «يسرنا التعاون مع (دبي القابضة للعقارات)، وتقديم خبراتنا وابتكاراتنا لبناء مشروع (نايا في ديستريكت ون)، حيث يرتكز نهجنا التعاوني في تنفيذ هذا المشروع على الثقة المتبادلة، وسنحرص على تسليمه وفق الجدول الزمني المقرر، مع الالتزام التام بأعلى معايير الجودة».