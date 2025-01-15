مزايا حصرية لمتعاملي «دبي التجاري» خلال فعاليات «دبي للمهرجانات»

أعلن بنك دبي التجاري، أمس، توقيع شراكة استراتيجية متعددة السنوات مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، تهدف إلى تقديم مزايا حصرية لمتعاملي البنك، وتعزيز الروابط المجتمعية من خلال مجموعة من المهرجانات والفعاليات المتميزة التي تشكل جزءاً رئيساً من التقويم السنوي لقطاع التجزئة في دبي.

وأفاد البنك، في بيان، بأن هذه الشراكة ستتيح المشاركة في مجموعة واسعة من الفعاليات التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بما في ذلك مهرجان دبي للتسوق، ورأس السنة الصينية، ورمضان في دبي، والعيد في دبي، والتخفيضات الإلكترونية الكبرى، وثلاثة أيام من التخفيضات الكبرى، إضافة إلى مهرجان دبي للمأكولات، ومفاجآت صيف دبي، وموسم العودة إلى المدارس، ومهرجان دبي للمفروشات، ومهرجان الأضواء «ديوالي»، وتحدي دبي للياقة.

ووقع الاتفاقية كل من المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة، والمدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك دبي التجاري، خالد الحمادي.

ومن خلال الشراكة الجديدة، سيقدم «دبي التجاري» مزايا حصرية لمتعامليه، حيث سيتمتع حاملو بطاقات البنك باسترداد نقدي، وخصومات حصرية، وعروض ترويجية خاصة بالتسوق، والضيافة.

كما سيطلق البنك حملات وعروضاً استثنائية خلال أبرز الفعاليات والمهرجانات الكبرى، مع التركيز على التوعية المالية والتخطيط ضمن المبادرات المجتمعية التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

وسينظم البنك أنشطة وبرامج متنوعة تشمل برامج صحية ورياضية، وفعاليات عائلية من شأنها أن تترك بصمة إيجابية في حياة المشاركين.