«ديوا»: 36.4% نسبة تمكين الشباب في مناصب إدارية

أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) أن مجلس شباب الهيئة يدعم جهود الهيئة لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتأهيل الشباب وتمكينهم باعتبارهم محرك التغيير الإيجابي وحجر الأساس لتحقيق الأهداف الوطنية الطموحة.

ووفقاً لـ«ديوا»، تضم الكوادر البشرية في الهيئة 2920 من الموظفين الشباب ممن تراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً، أي بنسبة 27.3% من موظفي الهيئة، فيما وصلت نسبة تمكين الشباب في الهيئة في مناصب إدارية إلى 36.44%.

وأفادت الهيئة أنه، منذ أكتوبر 2019 إلى نهاية ديسمبر 2024، نظم مجلس شباب الهيئة 74 فعالية، و23 محاضرة توعوية، وست رحلات تثقيفية وزيارات ميدانية، كما شارك في 10 منتديات ومؤتمرات عالمية، كما تم انتداب مجموعة من أعضاء المجلس في أربعة برامج وطنية وعالمية خلال 2023-2024.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «انطلاقاً من توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نحرص على الاستثمار في كوادرنا الشابة وتمكين الشباب المواطن ليكونوا الجيل المقبل من قادة الاستدامة».

بدورها، قالت رئيس مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي، عائشة محمد الرميثي: «يحظى مجلس الشباب بدعم الإدارة العليا في الهيئة للارتقاء بدوره الفعّال وتوسيع نطاق عمله. ويسهم المجلس في تعزيز وعي الشباب وتأهيلهم وتمكين مهاراتهم التقنية وتزويدهم بالأدوات والمهارات اللازمة».