تعاون لتطوير بحوث وتقنيات تحلية المياه

نظم مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، بالتعاون مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، ورشة مكثفة لاستعراض تجربة الطرفين البحثية والتطبيقية الرائدة في مجال تحلية المياه، وإدارة شبكات المياه بطرق مستدامة وعالية الكفاءة. وسلط نخبة من الباحثين وأساتذة الجامعات والخبراء، الضوء على آخر التقنيات والبحوث المتقدمة في مجال العلاقة الوثيقة بين المياه والطاقة، واستخدام الطاقة المتجددة، وتقنية التناضح العكسي في تحلية المياه، بما يسهم في تعزيز كفاءة قطاع المياه، وخفض الانبعاثات الكربونية. وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نحرص على زيادة القدرة الإنتاجية لتحلية المياه، باستخدام أحدث التقنيات وأكثرها كفاءة».