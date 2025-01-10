«الإمارات العالمية للألمنيوم» تستقطب 113 إماراتية خلال 2024

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم استقطاب 113 مواطنة إماراتية، خلال عام 2024، ما يمثّل أكثر من نصف عدد المواطنين الإماراتيين الذين تم توظيفهم خلال العام، والذين بلغ إجمالي عددهم 220 موظفاً.

وأفادت الشركة، في بيان، بأنها تهدف إلى زيادة نسبة النساء في المناصب الإشرافية إلى 25% خلال نهاية عام 2025، ونسبة النساء في جميع مناصب الشركة إلى 15% بحلول عام 2026، كاشفة أن نسبة النساء في المناصب الإشرافية حالياً تبلغ 23.3%، وفي جميع المناصب 9.6%.

وكشفت «الإمارات العالمية للألمنيوم» أن معدل التوطين لديها بلغ 44.3% في نهاية عام 2024، مشيرة إلى أنه أحد أعلى معدلات التوطين مقارنةً بأي شركة صناعية كُبرى، نظراً لعدد الوظائف التشغيلية.

وذكرت أنها تهدف إلى توظيف نحو 600 مواطن ومواطنة من أجل زيادة معدلات التوطين، لتصل إلى 50% بحلول نهاية عام 2027.

وبحسب الشركة، ففي عام 2024، انضم 144 موظفاً جديداً، منهم 65 امرأة، إلى برامج التدريب الوطنية التي تنظمها «الإمارات العالمية للألمنيوم» لإعداد خريجي المدارس الثانوية من أجل تولي المناصب الفنية والإدارية في الشركة.

وذكرت أن أغلب خريجي الجامعات الذين شاركوا في برنامج تدريب الخريجين طويل المدى الذي نظمته «الإمارات العالمية للألمنيوم» في عام 2024 كانت من فئة النساء، فيما يخضع الخريجون لدورات تدريبية على مدار 18 أو 24 شهراً، من أجل إعدادهم لتولي المناصب الإشرافية أو العمليات الصناعية في الشركة.

وبحسب الشركة، يشمل البرنامج التدريبي العمل في الوظائف التشغيلية في الخطوط الأمامية التي سيشرف عليها المتدربون بعد نهاية البرنامج.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عبدالناصر بن كلبان: «نفتخر بانضمام أكثر من 71% من الموظفين الإماراتيين في عام 2024 للمناصب التشغيلية لدى الشركة، ما يؤكد التزامنا الراسخ نحو تحقيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة». وأضاف: «تعكس أهدافنا الطموحة دور (الإمارات العالمية للألمنيوم) الرائد في تطوير المواهب الوطنية والابتكار في القطاع الصناعي من أجل تعزيز إسهاماتنا في تنمية الاقتصاد الوطني، ونتطلع الآن للوصول إلى معدل التوطين 50% في عام 2027».

ويضم فريق «الإمارات العالمية للألمنيوم» أكثر من 1300 مواطن ومواطنة، تقل أعمار أكثر من نصفهم عن 35 سنة.

. «الإمارات العالمية للألمنيوم» وظّفت 220 مواطناً ومواطنة خلال عام 2024.

. الشركة تهدف إلى توظيف نحو 600 مواطن ومواطنة، لزيادة معدلات التوطين إلى 50% بحلول نهاية 2027.