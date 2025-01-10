«تعاونية الاتحاد» تطرح خصومات حتى 50% على 2000 سلعة

أعلنت «تعاونية الاتحاد»، أمس، تخصيص ثماني حملات ترويجية استثنائية على مدار الشهر الجاري، بنسبة خصومات تصل إلى 50% على أكثر من 2000 سلعة مختارة، مشيرة إلى أن هذه الحملات تشمل مجموعة واسعة من المنتجات الأساسية الأكثر استهلاكاً، بما في ذلك المواد الغذائية والأجهزة المنزلية، ومنتجات العناية الشخصية والرحلات ومستلزمات الشتاء.

وقال مدير أول قسم الإعلام في التعاونية، شعيب الحمادي، إن تلك الحملات تأتي في إطار سعي التعاونية المستمر إلى تقديم أفضل العروض لمتسوقيها وتعزيز قدرتهم الشرائية، وذلك تلبية لاحتياجات جميع الفئات المجتمعية، مبيناً أن الحملات بدأت من أول يناير، ومستمرة في فروع التعاونية حتى نهاية الشهر الجاري.

وأضاف أن من أهم حملات يناير 2025، حملة رأس السنة الجديدة التي لاتزال مستمرة، وحملة نهاية كل أسبوع التي تمتاز بعروض توفير كبرى، إضافة إلى تخصيص مهرجان للروبيان خلال الشهر الجاري، وآخر للحمضيات.

وأكد الحمادي أن هذه الحملات تعد جزءاً من استراتيجية التعاونية المستمرة لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية، حيث سيتم أسبوعياً طرح عروض وخصومات على منتجات وفئات جديدة، وأشار إلى أن التعاونية أتاحت خيارات الطلب لجميع العروض الخاصة بشهر يناير عبر المتجر الإلكتروني الذكي.