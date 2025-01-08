«العربية للطيران» تطلق رحلات إلى أديس أبابا

أعلنت شركة «العربية للطيران»، أمس، عن رحلات جديدة ومباشرة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، انطلاقاً من الشارقة.

وأفادت الشركة، في بيان، بأن الخدمة الجديدة ستبدأ في 30 يناير الجاري بين مطارَي الشارقة وأديس أبابا الدوليين، بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً، أيام الثلاثاء والخميس والسبت، وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»، عادل العلي، إن «إضافة أديس أبابا إلى شبكة وجهات (العربية للطيران)، تؤكد الالتزام بتعزيز التواصل ودعم العلاقات الاقتصادية والثقافية بين الإمارات وإثيوبيا»، مشيراً إلى أن الشركة تسعى من خلال توسيع الوجهات إلى تعزيز قطاعَي التجارة والسياحة.