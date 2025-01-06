893.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي وأبوظبي والشارقة وعجمان نهاية 2024

نجح القطاع العقاري بدولة الإمارات في الحفاظ على زخم نموه خلال العام الماضي 2024، على مستوى المشروعات العقارية، والتوسع في استثمارات البنية التحتية، مرسخاً بذلك مكانته كإحدى الركائز الأساسية الداعمة للنمو الاقتصادي في الدولة.

وبلغت قيمة التداولات والتصرفات العقارية، في كل من أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان، بنهاية العام الماضي 2024، نحو 893.3 مليار درهم، في وقت استحوذت دبي على الحصة الكبرى، مسجلة 760.7 مليار درهم، بنسبة 85.15% من الإجمالي.

ويعكس الزخم الذي شهدته الأسواق العقارية في إمارات الدولة المختلفة، أهمية موقعها مركزاً عالمياً للاستثمارات العقارية، ووجهة جاذبة لأصحاب الثروات الذين يلعبون دوراً حيوياً في تعزيز نشاط السوق، عبر التوجه إلى الاستثمار في العقارات الفاخرة.

وشهدت الأسواق العقارية، في كل من أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان، نشاطاً ملحوظاً في حجم التداولات العقارية المنفذة خلال العام الماضي، حيث حافظت هذه الأسواق على معدلاتها الإيجابية، بفضل تنوع الفرص الاستثمارية المطروحة، والطلب المتزايد على العقارات بأنواعها المختلفة.

واستناداً إلى البيانات الرسمية الصادرة عن الدوائر العقارية المحلية في الإمارات الأربع، فقد بلغت قيمة التداولات والتصرفات العقارية نحو 893.3 مليار درهم بنهاية العام الماضي، بعد تسجيل أكثر من 331.3 ألف تصرف عقاري، فيما جاوزت قيمة الرهون العقارية 229.3 مليار درهم، تمثل تنفيذ أكثر من 50 ألف معاملة، دون الرهون العقارية لإمارة عجمان.

عقارات أبوظبي

وحول أداء القطاع العقاري في إمارات الدولة خلال العام الماضي، بلغ حجم التصرفات العقارية في أبوظبي نحو 79.3 مليار درهم لـ25 ألفاً و46 معاملة بيع ورهن عقاري على الوحدات المختلفة نهاية عام 2024.

ووفقاً لمنصة «داري» التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة المبيعات منذ مطلع العام الماضي، وحتى يوم أمس، أكثر من 46.5 مليار درهم، وذلك من خلال تنفيذ 14 ألفاً و816 معاملة بيع وشراء في الإمارة، موزعة بواقع 5646 معاملة بيع وحدة عقارية جاهزة، و9169 معاملة بيع على المخطط، في حين سجلت الإمارة خلال الـ12 شهراً الماضية 10 آلاف و230 رهناً عقارياً، بقيمة تبلغ 32.8 مليار درهم.

دبي.. أرقام قياسية

بدورها، حققت إمارة دبي أرقاماً قياسية في تصرفاتها العقارية، بعد أن وصلت قيمتها لعام 2024 إلى أكثر من 760.7 مليار درهم، نتجت عن 226 ألف معاملة، حيث تعكس هذه الأرقام تصدر الإمارة في تقديم خيارات وفرص استثمارية متنوعة وجذابة، أسهمت في تجاوز الأرقام القياسية السابقة. وبحسب دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فقد سجلت الإمارة مبيعات عقارية وصلت إلى 522 مليار درهم، وذلك بعد تنفيذ 180 ألف عملية بيع على الوحدات العقارية المختلفة، فيما بلغت قيمة الرهون العقارية 187 مليار درهم حتى نهاية عام 2024، تمثل 35 ألف عملية رهن عقاري.

سوق الشارقة

من جهتها، واصلت إمارة الشارقة الحفاظ على زخم نمو سوقها العقارية، التي نجحت في تسجيل تداولات عقارية بلغت أكثر من 36.4 مليار درهم للفترة من يناير 2024 إلى نهاية نوفمبر الماضي، منها 9.5 مليارات درهم للرهون العقارية، وذلك بحسب التقارير الشهرية لدائرة التسجيل العقاري في الشارقة.

وبفضل مشروعاتها العقارية النوعية، سجلت السوق العقارية لإمارة الشارقة عمليات بيع كلي وصلت إلى أكثر من 78.6 ألف عملية منفذة خلال الفترة ذاتها، فيما بلغ عدد عمليات الرهون العقارية 4011 عملية.

تصرفات عجمان

أما قيمة التصرفات العقارية لإمارة عجمان فتجاوزت 16.9 مليار درهم خلال عام 2023، بنمو استثنائي قدر بـ43% مقارنة بعام 2022، وذلك بعد تنفيذ 11 ألفاً و500 تصرف عقاري، فيما بلغ إجمالي حجم التداول 10.2 مليارات درهم من إجمالي 8675 عملية تداول، وعكست الأرقام المسجلة في عجمان النسق التصاعدي لأداء القطاع العقاري في الإمارة، حيث حافظت السوق على معدلاتها الإيجابية، وشهدت نشاطاً استثنائياً في العديد من المشروعات العقارية، بفضل تنوع فرص الاستثمار، وتزايد الطلب المباشر على العقارات بأنواعها المختلفة في مناطق الإمارة كافة.

وبحسب دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، بلغت قيمة التصرفات العقارية في الإمارة، حتى نهاية أكتوبر الماضي، نحو 16.35 مليار درهم، تمثل تنفيذ نحو 12 ألفاً و718 تصرفاً عقارياً.

مؤشرات إيجابية

مع تحقيق مؤشرات إيجابية للسوق العقارية في إمارات الدولة المختلفة، خلال العام الماضي 2024، تتوقع تقارير دولية أن يواصل القطاع نموه التصاعدي في عام 2025، وذلك بفضل البيئة الاستثمارية المحفزة في الدولة، لاسيما مع ترقب تنفيذ العديد من المشاريع العقارية الجاذبة للاستثمارات المحلية والدولية.