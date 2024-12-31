«أدنوك» تستهدف إعادة توجيه 200 مليار درهم للاقتصاد المحلي خلال 5 سنوات

تهدف شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» إلى إعادة توجيه 200 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك عبر برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني.

وستسهم هذه المبادرة الاستراتيجية في دفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي، ما يعزز التزام «أدنوك» بدعم ازدهار الدولة على المدى الطويل.

ويوفر هذا الهدف الجديد فرصاً أكبر للشركات المحلية والدولية للاستفادة من خطط «أدنوك» لشراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً، كما يسهم في تشجيع الاستثمار في قطاع التصنيع والصناعة في دولة الإمارات، وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين.

وأسهم برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني خلال عام 2024 في إعادة توجيه 55 مليار درهم للاقتصاد المحلي، وتوفير 5500 فرصة عمل للمواطنين في القطاع الخاص، وذلك من خلال التعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس».

ومنذ إطلاق البرنامج في عام 2018 حقق قيمة اقتصادية بلغت 242 مليار درهم، كما بلغ عدد الكوادر الإماراتية الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص 17 ألف مواطن، ما يؤكد التزام «أدنوك» بالمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتطوير المواهب الوطنية.

وقال الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في «أدنوك»، ياسر المزروعي، إنه تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، تواصل «أدنوك» القيام بدورها المحوري كمحفز رئيس للتنويع والنمو الاقتصادي في الدولة من خلال برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني الذي يحقق نجاحات كبيرة.

ومنذ عام 2022، وقعت «أدنوك» اتفاقات مع شركات إماراتية ودولية بقيمة 72 مليار درهم لتصنيع منتجات رئيسة محلياً، ما سيمكنها من تسريع تحقيق هدفها المتمثل في شراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً بقيمة 90 مليار درهم ضمن خطط مشترياتها بحلول عام 2030.