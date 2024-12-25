«ديوا» تحصد 6 جوائز من مجلس السلامة البريطاني

حصدت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) ست جوائز مرموقة من مجلس السلامة البريطاني لعام 2024، حيث فازت الهيئة بجائزة «درع الشرف» في فئة «رفاهية الموظفين»، وتعد واحدةً من مؤسستين فقط فازتا بهذه الجائزة على مستوى العالم في عام 2024، والمؤسسة الوحيدة التي تحصل عليها من خارج المملكة المتحدة. كما حصلت الهيئة على جائزة سيف الشرف في الصحة والسلامة للمرة الـ17 على التوالي، وجائزة الشرف العالمية في البيئة للمرة الـ13، فيما تم تكريم الهيئة بجوائز «أفضل مؤسسة في قطاع الطاقة والمؤسسات الخدماتية» في الجوائز الثلاث: سيف الشرف، والشرف العالمية، ودرع الشرف، وتعد الهيئة أول مؤسسة في المنطقة، تحصد جوائز الشرف الثلاث.