محمد بن راشد: فخور بابنتي وبنت الإمارات لطيفة.. وجه دبي وصوتها أمام العالم

أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فخره بسموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، مشيداً سموّه بعملها وتفانيها وتمثيلها لبلادها وإيصال رسالة الوطن إلى العالم.

وقال سموّه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «لطيفة بنت محمد.. وجه دبي.. وصوت دبي أمام العالم».

وأضاف سموّه: «فخور بابنتي وبنت الإمارات لطيفة.. فخور بعملها وتفانيها.. وتمثيل بلادها.. وإيصال رسالتنا للعالم. حفظك الله أينما كنتِ».

كما أعادت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، نشر تدوينة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر حسابها على منصة «إكس»، مؤكدة سموها أن فخر والدها بها هو أعظم وسام تحمله، وأكبر دافع لها من أجل مواصلة العطاء بكل حب وإخلاص.

وقالت سموّها في التدوينة: «أبي الغالي، كلماتك تسكن القلب، وفخرك بي هو أعظم وسام أحمله، وأكبر دافع لي لأواصل العطاء بكل حب وإخلاص».

وأضافت سموّها: «أن أحمل اسم دبي، وأمثّل وطني وأوصل رسالته إلى العالم، مسؤولية أعتز بها، وشرف أستمد منه قوتي وإلهامي».

وتابعت سموّها: «كل ما أقدّمه هو امتداد لما زرعته فينا من حب الوطن، والإيمان بقدرات أبنائه، والطموح الذي لا يعرف حدوداً. أدامك الله لنا عزاً وفخراً وسنداً، وحفظك يا أغلى أب».

لطيفة بنت محمد:

• أبي الغالي.. فخرك بي أعظم وسام أحمله، وأكبر دافع لأواصل العطاء بكل حب وإخلاص.

• أن أحمل اسم دبي وأمثّل وطني.. شرف أستمد منه قوتي وإلهامي.. وكل ما أقدّمه هو امتداد لما زرعته فينا من حب الوطن.