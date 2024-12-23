إكسبو الشارقة يستضيف 80 معرضاً بإجمالي 3 ملايين زائر خلال 2024

يواصل مركز إكسبو الشارقة مسيرة إنجازاته مرسّخاً مكانة إمارة الشارقة وجهة إقليمية ودولية رائدة للمعارض والمؤتمرات، ومعززاً إسهامات قطاع المعارض في دعم استراتيجية التنويع والنمو الاقتصادي المستدام في الشارقة والإمارات، حيث شهد إكسبو الشارقة إلى جانب المراكز التابعة له في خورفكان والذيد، خلال عام 2024، تنظيم واستضافة 80 معرضاً رئيساً تميزت بمشاركات دولية وإقليمية واسعة من كبريات الشركات والعلامات التجارية، فضلاً عن نجاحها في استقطاب نحو ثلاثة ملايين زائر من داخل الدولة وخارجها.

وشملت المعارض التي استضافها المركز قطاعات متعددة، منها التجارية والعقارية والصناعية والثقافية، ومن أبرز هذه الفعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي استقطب 1.82 مليون زائر، ومعرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات الذي شهد في نسختيه حضور أكثر من 150 ألف زائر و1400 عارض، ومعرض الإمارات للعطور والعود، ومعرض الشارقة العقاري (ايكرس)، ومعرض الفولاذ والصلب (ستيل فاب)، ومعرض التعليم الدولي، الذي استقطب 25 ألف زائر وشاركت فيه 125 جامعة ومؤسسة تعليمية وأكاديمية من أكثر من 20 دولة، إلى جانب استضافة معرض «إثراء» للتوظيف في القطاع المالي والمصرفي، الذي شهد مشاركة أكثر من 100 جهة ومؤسسة من أبرز المصارف والجهات والمؤسسات المالية في الدولة، وغيرها الكثير من الفعاليات النوعية.

وحرص إكسبو الشارقة على بذل جهود رائدة لإغناء أجندته السنوية بفعاليات ومعارض مبتكرة ونوعية، وتعزيز المشاركات الدولية في المعارض التي ينظمها من خلال التركيز على تنمية شراكاته الاستراتيجية على المستوى المحلي والدولي، وتعزيز حضوره في الأحداث العالمية ذات الصلة بقطاع المعارض.

ووقع المركز أكثر من 10 اتفاقيات تعاون مع عدد من الجهات الإقليمية والدولية المتخصصة في تنظيم المعارض، من أبرزها اتفاقية الشراكة مع شركة «إم آي إيه إيفنتس»، بهدف إطلاق معرض تنقل المستقبل المتخصص في المركبات الكهربائية، وذلك في عام 2025 بإكسبو الشارقة، إلى جانب توقيع اتفاقية مع شركة «سيناريو للتعليم الدولي» الواقع مقرها في باكستان، لتوسيع نطاق مشاركة المؤسسات التعليمية والجامعات الباكستانية في النسخة القادمة من معرض التعليم الدولي، إضافة إلى توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركتي (ماغناتي، وبي رو - Pay Row) المتخصصتين في حلول وخدمات الدفع الرقمية، بهدف تزويد العارضين والزوار بخدمات دفع متطورة.

كما استقبل المركز العديد من الوفود الرسمية من مختلف دول العالم، في إطار مساعيه لتعزيز التعاون المشترك في قطاع المعارض مع الجهات المتخصصة، والبعثات الدبلوماسية والوفود الرسمية، حيث استقبل مركز إكسبو الشارقة وفداً من مجموعة «ارتكس» الإيطالية لتنظيم المعارض، بهدف استقطاب مزيد من العارضين الإيطاليين في الدورات القادمة من «معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات».