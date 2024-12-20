«الاتحادية للضرائب» تعقد المُلتقى الثاني للشركاء

عقدت الهيئة الاتحادية للضرائب في دبي، أمس، المُلتقى الثاني للشركاء الاستراتيجيين لعام 2024، الذي تم خلاله تكريم 60 شريكاً للهيئة بالقطاعين الحكومي والخاص. وقال المدير العام للهيئة، خالد البستاني، إن 2024 يُعد من الأعوام المميزة في مسيرة الهيئة، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ العديد من مشاريع التطوير والتحديث لخدماتها تماشياً مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، كما تم توسيع الربط الإلكتروني مع شركائها لتعزيز تكامل الخدمات، وتسهيل تبادل المعلومات.

وأضاف أن العام الجاري شهد تقدماً كبيراً في تطبيق ضريبة الشركات، من خلال تسجيل مئات الآلاف من الخاضعين للضريبة في ظل تواصل الحملة التوعوية الشاملة للتعريف بأهمية ومتطلبات الامتثال الضريبي.